Kontroverzna manekenka otkrila bolnu istinu: Silovana sam sa samo sedam godina

Britanska starleta i manekenka Katie Price (42) godinama puni medijske stupce svojim brojnim estetskim operacijama i ljubavnim skandalima, a sada je progovorila o još jednom. Naime, priznala je kako je trpjela zlostavljanje kao djevojčica, i to sa samo sedam godina.

Price je otkrila da je silovana u parku sa sedam godina, a o traumatičnom iskustvu progovorila je za podcast Changes gdje je pričala o traumama s muškarcima, piše The Sun.

“Jedna stvar koja je u mom životu oduvijek pogrešna su muškarci, i to od rane dobi. Silovana sam kao dijete, kada sam imala sedam godina. Bila sam u parku”, rekla je manekenka i potom se prisjetila još par incidenata zbog kojih je godinama išla na terapije.

“Surađivala sam s fotografom koji je završio u zatvoru. Bio je opsjednut sa mnom. Fotkao me u neprimjerenim izdanjima za koje sam ja mislila da su sasvim normalni. Silio me da na fotkama plazim jezik. To je bilo seksualno. Stalno je radio milkshakeove. Nikad nisam popila nijedan jer su mi bili odvratni. Tjerao bi djevojčice da ih piju i tako bi ih drogirao”, izjavila je starleta. To je bilo kada je imala 12 godina. Traumatična iskustva tu nisu prestala, već je Katie netko pokušao namamiti u automobil i oteti ju.

“Moja mama je doživljavala istu stvar. Moj tata je otišao. Podsvjesno vaš um sve pamti. Psiholozi su dokučili da je to razlog zašto stalno izlazim i ulazim u veze. Ne želim takvu očinsku figuru, uvijek me iznevjere. Sve nedaće u mom životu povezane su s muškarcima”, zaključila je Price.

