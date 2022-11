Kolege i prijatelji opraštaju se od legende hrvatske televizije: 'Dio naših života odlazi s Vama'

Nažalost, nakon nešto više od mjesec dana otkako je doživio moždani udar i završio u induciranoj komi, legendarni voditelj Saša Zalepugin (91) nije izdržao i napustio nas noćas u bolnici. Tužnu vijest potvrdila nam je i shrvana supruga Tihana Harapin-Zalepugin (71) koja je uz svoju ljubav bila do posljednjeg trenutka.

Saša je bio čovjek iz medija kojemu su svi vjerovali i od koga su mnogi učili, a brojne generacije rasle su uz njega na televiziji. Baš zbog toga reakcija tužnih kolega, prijatelja, ili pak obožavatelja, ne nedostaju u ovo tužno subotnje jutro.

Prva se od njega, naravno, oprostila njegova Tihana koja mu je na Facebooku kratko poručila: "Zbogom dušo moja, jedino moje - čekaj me".

Poznati voditelj Duško Ćurlić oprostio se od kolege na svom profilu gdje mu je posvetio emotivnu objavu.

"Adio maestro Saša…

Zbog Vas su nedjelje imale neku nadu u vrijeme naših odrastanja… bili ste naš prozor u svijet…prve ozbiljnije strane spotove, glazbu, putopise, goste koji imaju što reći vidio sam kod Vas…. Bila mi je čast kad ste gostovali kod nas u “A strani” i kada ste mi pokazali u našoj komunikaciji oko emisije što znači veličina skromnosti… što znači biti profesionalac, a opet imati dušu… što znači izdići se iz trivijalnosti, a opet imati strast za pogledati kameru u oči…

Mogao bih još pisati ali… dio naših života odlazi s Vama…

Hvala na svemu, neke poruke čuvat ću dugo dugo…

Tihana draga sve znate… najiskrenija sućut i neka Sašina duša poleti visoko u neke nove etere", napisao je.

Antun Ponoš, urednik i voditelj poznate HRT-ove emisije 'Kućni ljubimci' također se oglasio na Facebooku.

"Napustio nas je Saša Zalepugin! Bio je dragi gost emisije! Čuvali ga anđeli!", napisao je i podijelio fotografije njega i Tihane iz emisije, u društvu njihovog krznenog prijatelja.

Saborski zastupnik Branko Vukšić u podužoj objavi napisao je zašto ga cijeni, ali i kakvog će ga pamtiti.

"MOJ VJEČNI NAKLON VELIKANU SAŠI ZALEPUGINU!

I u onoj većoj, bivšoj državi, a kamoli ne u ovoj manjoj, u odnosu na kulturu, umjetnost i uzvišenu zabavu Saša Zalepugin je bio jedan od malobrojnih uistinu velikih televizijskih autora, ujedno i voditelja, koje su mnogi voljeli gledati, slušati, razveseliti im se na ulici. Jedan je od naših televizijskih inovatora, autora koji mogu stati uz bok najvećim europskim legendama, tv osoba koja je plijenila toplinom, jednostavnošću i onim nekim faktorom X s kojim se rodiš, kojega ne možeš graditi, ni izgraditi, bio je SAŠA ZALEPUGIN.

On je tvorac jugoslavenskog, a onda i, naravno, hrvatskog modernog televizijskog izričaja. Bio je ispred vremena. Bio je velikan kojeg su slijedili. One koji su ga pokušavali oponašati više i ne pamtimo, ali pamtimo one koji su od Saše učili kako se ponašati pred kamerama, kako razgovarati o ležernim temama, biti zanimljiv i nimalo banalan. Sašina Nedjeljna popodneva mi stariji još uvijek pamtimo, a i oni mlađi, oni koji tek stasaju imaju i danas što naučiti od velikog Zalepugina.

Bili smo poznanici. Popili bi kavu, popričali... onako u prolazu prokomentirali pokoji događaj. I uvijek kada sam s njim proveo makar i nekoliko minuta, osjećao sam se čitav dan dobro. Unosio je pozitivnu energiju sa svojom toplinom, skromnošću, ali i riječima u kojima nije bilo ničeg opterećujućeg, ali ni formalnog.

Ono što je Saša ostavio generacijama iza sebe dugo nitko neće nadmašiti.

Zato, Saša, hvala ti od srca.

S iskrenom tugom, Tvoj poklonik.

Sućut Tihani i svima onima koji su te voljeli.", stoji u objavi.

Zvijezde, Sašini ili Tihanini prijatelji i poznanici pod njezinom objavom su ostavljali poruke sućuti i podrške u ovim teškim trenucima.

"Moja iskrena sućut draga Tihana. Nikad neću zaboraviti kako me podržavao u početku karijere - komentirala je Tihani Nevena Rendeli Vejzović. "Draga moja, teško je naći riječi utjehe, pretužna sam", napisala joj je Sanja Doležal.

Sućut su joj još izrazili i Ana Miščević, Martina Validžić, Romano Bolković, Karmela Vukov Colić, Andrija Jarak, Mara Bratoš, itd.

Brojni obožavatelji po društvenim mrežama pišu kako su voljeli odrastati uz njega te da ne mogu vjerovati da ga nema.

Podsjetimo, 16. listopada Saša Zalepugin doživio je moždani udar u svojoj kući, a supruga Tihana odmah je pozvala hitnu pomoć koja ga je odvela u KBC Rebro, gdje su ga odmah stavili u induciranu komu. No, nažalost, nisu ga uspjeli spasiti.

Ništa, odala nam je njegova supruga Tihana, tog jutra nije ukazivalo na to da sa zdravljem njezinog supruga nešto nije kako treba. Sve dok se odjednom nije srušio.

