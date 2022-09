Kličkova bivša otkrila kako se osjećala zbog gubitka skrbništva: 'Bila je to najteža stvar koju sam morala učiniti'

Glumica Hayden Panettiere (33) u braku s bivšim profesionalnim boksačem Vladimirom Kličkom bila je do 2018., a sada je po prvi put detaljno progovorila o skrbništvu nad njihovom kćeri Kayom (7).

Hayden je bila gošća u novoj epizodi ‘Red Table Talka‘ Jade Pinkett Smith gdje je ispričala o iskustvu odricanja skrbništva nad svojom kćeri zbog borbe s ovisnosti o alkoholu i tabletama.

- U početku mi taj postignuti dogovor nije djelovao kao najbolja stvar za moju kćer jer nije bilo rasprave. Da mi je Kličko došao i rekao kako misli da bi zbog toga gdje se trenutno nalazim i zbog problema koje imam bilo najbolje da ona bude s njim neko vrijeme, rekla bih u redu, to ima smisla, shvaćam, doći ću k vama u posjet - rekla je Panettiere i dodala da je Kličko dobio puno skrbništvo nad njihovom kćeri.

- Najgore mi je bilo potpisati te papire, previše srcedrapateljski, najteža stvar koju sam ikad morala napraviti u životu... Htjela sam raditi na sebi, ozdraviti. I kada mi bude bolje, mislila sam kako će se stvari promijeniti i ona će moći doći k meni i ja ću posvetiti svoje vrijeme njoj, ali to se nije dogodilo - kazala je.

- Bila je to najteža stvar koju sam mogla učiniti. Ali bila je to najbolja stvar za moju kćer, da se uvjerim da je dobro, da se mogu brinuti sama o sebi i da joj mogu biti dobra mama. A ponekad to znači da morate otpustiti neke stvari - rekla je.

Podsjetimo, Hayden i Kličko ostali su u dobrim odnosima i zajedno odgajaju kćer, koja je s tatom živjela u Ukrajini. Panettiere ih često posjećivala, a redovito su se i čuli. Kada je uslijedila ruska invazija na Ukrajinu, bivši boksač kćer je odveo iz zemlje.

