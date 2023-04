Kći kineskih doseljenika odrasla je u bogatstvu, a danas stvara vjenčanice vrijedne na desetke tisuća dolara

U veljači ove godine Vera Wang, svjetski poznata modna kreatorica koja slovi i za svjetsku kraljicu vjenčanica, pojavila se na dodjeli britanskih filmskih nagrada odjevena u jednu od svojih kreacija. Ispod bijelog kaputa od šantug svile, koji je za fotografiranje na crvenom tepihu nemarno spustila s ramena, nosila je bijelu satensku slip haljinu na jedno rame, čiji dekolte seže doslovno do struka i ispod nje uski crni top. U tom su trenutku svi dobitnici BAFTA-i pali u sjenu, jer svijet se danima bavio raspravama na temu: kako jedna žena od 73 godine može izgledati tako fascinantno, mladenački i savršeno.

Kada se seksizam i lov na vječnu mladost ostave po strani, jasno je da za Wang igraju njeni geni, sportska prošlost koja joj nikada nije dopustila da nakupi kilograme, ali i mudre životne odluke, jer u trenutku kada je Vera skinula sunčane naočale, pokazala je ono što odavno govori cijelom svijetu: "Ne samo da mom licu nikada nije prišao skalpel, nego u njemu nema kojekakvih filera ni botoksa. Ali na njemu nema ni šminke!" Reklo bi se da je to njen temeljni recept: mnogo njege i nimalo šminke, ili kako je ona to mnogo duhovitije rekla: "Tajna mog mladenačkog izgleda je: rad, spavanje, koktel od votke i izbjegavanje sunca." Na žalost, ne znamo što još ide u koktel, ali priznajemo da su rezultati spektakularni.

Vera Ellen Wang je Kineskinja, kći kineskih doseljenika, rođena 27. lipnja 1949. godine. Odrastala je okužena bogatstvom na najprestižnijim adresama Park avenije, uz majku koja je bila prevoditeljica u Ujedinjenim narodima i oca koji je bio vlasnik kompanije medicinskih pomagala. Život u svijetu bogatih oblikovao je njen stil, a dio tog stila bilo je i nezaobilazno bavljenje sportom. Ona je kao djevojčica od šest godina izabrala umjetničko klizanje i bila je u tome vrlo uspješna, uvjerena da je pred njom velika sportska karijera. No, unatoč profesionalnom bavljenju sportom nije zanemarila obrazovanje i diplomirala je povijest umjetnosti. Od klizanja, za koje i danas kaže da je njena velika ljubav, odustala je u trenutku kada nije uspjela ući u olimpijsku ekipu SAD-a, i to je bio trenutak u kojem je njen život krenuo sasvim drugačijim smjerom. Ona je za taj zaokret iskoristila talent koji je pokazivala od rane mladosti, jer oduvijek je crtala kreacije, pa je tako i za sebe sama kreirala klizačke kostime.

Ta ju je sposobnost odvela u slavni američki Vogue, gdje postaje asistentica, surađuje s mnogobrojnim zvijezdama, a posao je na neko vrijeme vodi i u sam centar svjetske mode - u Pariz. Kako je oduvijek imala istančan ukus za odjeću, a osobno je njegovala jedinstven modni stil u kojem je sadržajno kombinirala ljubav prema minimalizmu s elegancijom klizačkih kostima, brzo je napredovala na novom poslu, ali je i podjednako brzo shvatila da nikada neće uspjeti postati glavna urednica nekog od Vogue izdanja. Upravo zbog toga se u potpunosti okrenula stvaranju, a ne praćenju mode. Prvu veliku priliku pružio joj je poznati američki kreator Ralph Loren, kod kojeg je bila dizajnerica sportske linije, a on joj je u proboju na modnu scenu uvelike pomogao pri pokretanju vlastitog brenda. No, njeni poslovni počeci kao kreatorice i poduzetnice ne bi bili mogući da joj, znatnim kapitalom i ulaganjem, nije pomogao vlastiti otac, koji je čvrsto vjerovao u to da je pred Verom velika karijera u bilo kojem poslu za koji se odluči.

Prvi dućan otvorila je 1990. godine u New Yorku, a godinu dana prije toga shvatila je što najviše nedostaje u modnoj ponudi. Ona se, naime, 1989. godine udala za Arthura Beckera (u tom su sretnom braku rođene dvije kćeri - Cecilia i Josephine), a kako je u tom trenutku bila mladenka stara 40 godina, nigdje nije uspjela pronaći odgovarajuću vjenčanicu, o čemu je kasnije govorila:

- Kada sam u četrdesetoj odlučila udati se, nigdje nisam mogla pronaći haljinu koja bi bila dovoljno moderna, ali i dovoljno sofisticirana, onakva kakvu sam zamišljala i željela. Tada sam shvatila da u tome leži prilika za razvijanje vlastitog modnog biznisa.

I bila je u pravu. Iako se danas mnogi zaklinju i u njenu dnevnu odjeću, kao i u svečane, večernje haljine, koje su česte gošće crvenih tepiha, na čelu s onim oscarovskim, upravo su vjenčanice Vere Wang ono što ju izdvaja iz ponude najvećih modnih kreatora svijeta. Ipak bila je to svojevrsna borba Vere s Verom, ona osobno najviše voli crnu boju i gotovo strogi minimalizam, a upravo to nije moglo proći kod dizajniranja vjenčanica. U toj se borbi suprotnosti ona sjetila rane mladosti, dana kada je skicirala vlastite klizačke kostime i upravo je u tome našla svoju formulu uspjeha. U jednom davnom intervjuu je rekla:

- Sve te godine klizanja i plesanja učinile su da ne mogu dizajnirati doslovno ništa, a kamoli raskošnu vjenčanicu, a da pri tome ne razmišljam kako će žensko tijelo izgledati u toj haljini, kako će se u njoj kretati, ali i kako će se žena osjećati dok bude nosila moju haljinu.

I baš ta životna realnost koju je ona donijela u svijet bajkovitih (često pretjeranih i kičastih) kreacija za mladenke temelj su njenog svjetskog uspjeha. No, ne treba pogriješiti i reći da njene vjenčanice nisu romantične. One su i to, ali na jedan sasvim drugačiji, nov način. Taj njen recept možda je najbolje objasnio Paul Cavaco, njen bivši suradnik, koji je nakon odlaska iz kompanije Wang postao kreativni direktor magazina Allure, kada je rekao:

- Vera odjeću voli na višoj razini. Ona uvijek u glavi ima cjelokupnu sliku žene i voli sve što ide uz odjeću. Njene kreacije nisu lažno bajkovite, one su realne.

I bio je u pravu, jer upravo je Vera Wang stala na kraj vjenčanicama u kojoj su žene ne samo izgledala kao kičaste torte, već su (barem pola dana i cijelu noć) patile u haljinama u kojima se gotovo uopće nisu mogle kretati. Ona je "okrenula pilu naopako" i ženama ponudila vjenčanice koje su po svemu slijedile kanone visoke mode, te je u tim haljinama donijela točno odmjerenu dozu romantičnosti bez koje vjenčanice ne prolaze, ali im dodala i isto tako pažljivo odmjerenu dozu seksepila.

U želji da zaokruži svoju modnu sliku, Vera je vrlo brzo svoje kreacije proširila na obuću, rublje (jako važno kada su u pitanju vjenčanice i večernje haljine) i modne dodatke, među kojima je nakit na prvom mjestu, jer upravo je izbor nakita onaj ključni detalj koji će ili uništiti ili pretvoriti u bajku svaki imidž mladenke. Tu su ponudu nakon nekog vremena slijedile i kozmetika i parfemi, čime je bilo zaokruženo Wang modno carstvo. Svakako je u stvaranju modnog brenda velika Verina prednost bilo njeno obrazovanje, jer ta povjesničarka umjetnosti odlično poznaje i povijest odijevanja, pa tako inspiraciju za svoje kreacije pronalazi u povijesti - od antičkog Rima do carske Rusije. Sve to bilo je odličan temelj za uspjeh svjetskih razmjera, čemu su pridonijele sve slavne žene koje su za svoj dan vjenčanja odabrale upravo njene kreacije. Godine 2005. Vera Wang je dobila nagradu CFDA za dizajnera godine, a baš u to vrijeme krenula je u realizaciju još jedne odlične ideje. Shvatila je, naime, da za njenim vjenčanicama čeznu žene koje si ne mogu priuštiti haljinu čija se cijena broji u tisućama, pa i desecima tisuća dolara. Stoga je 2006. godine pokrenula jeftinu liniju ženske odjeće, u koju je također uključila i vjenčanice, te je tako njena moda postala mnogo dostupnija. To je linija Simply Vera, podbrend koji u potpunosti slijedi svoju stariju i bogatiju sestru, a koji također nudi dekorativnu, ženstvenu, ali i umjetničko-intelektualnu modu, u kojoj se jasno vidi Verin autorski potpis, koji donosi kreacije koje savršeno prate siluetu ženskog tijela. Stoga, kažu znalci, svaku haljinu Vere Wang treba nositi poput skupog komada nakita.

Popis svih poznatih i slavnih dama koje su nosile vjenčanice Vere Wang zaista ne bi stale u ovaj okvir. Spomenimo tek: Mariah Carey, Alicia Keys, Chelsea Clinton, Ivanka Trump, Chrissy Teigen, Jennifer Lopez, Lily Aldridge i Brooklyn Decker... a to je ujedno i popis koji pokriva godine njene najveće slave. No, upravo Veru Wang nosila je i Victoria Beckham 1999. godine kada se udala za tada najslavnijeg (mnoge će žene reći i najzgodnijeg) nogometaša svijeta, Davida Beckhama.

Victoria je svoje modno carstvo osnovala tek 2008. godine i očekivalo bi se da u svim svojim javnim nastupima nosi i promovira isključivo vlastitu odjeću. No, baš je ona, kao tada već vrlo uspješna modna kreatorica, 2018. godine odala veliku počast Veri Wang, kada je u sklopu opsežnog intervjua, uz koji idu i posebno snimljene fotografije, koji je dala britanskom Vogueu, pozirala i u svojoj vjenčanici s Verinim potpisom. Naravno, imala je pri tome i skrivene namjere, pokazati svoju vitku liniju i figuru nedirnutu rođenjem četvero djece, jer haljina joj je i tada pristajala kao salivena. Ali bila je to i jedinstvena posveta bezvremenskoj ljepoti koju stvara Vera Wang kada dizajnira vjenčanice, fotografija koja je dokazala da baš takva ljepota nikada ne izlazi iz mode.

Treba li uopće reći da su i te 2018. mnoge mladenka tražile baš tu "Posh" vjenčanicu?

