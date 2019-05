Katarina Prnjak: Ne bojim se kritika kad kažem da je abortus kod nas legalan

Katarina Prnjak, Miss Hrvatske 2011. godine, danas je uspješna mlada žena, pokrenula je Školu mode u kojoj prve korake na modnoj pisti prave brojne splitske djevojčice. Škola mode, objašnjava ona, zapravo je tečaj manekenstva Twist models.

– Radimo vježbe držanja, ponašanja, poziranja. Na ideju sam došla jer sam sudjelovala u organizacijama izbora za Miss i često sam se susretala s tim da djevojka ima tjedan dana za pripremu i koreografiju, a u tom periodu jako je teško nekoga naučiti pravilno šetati, pozirati, držati se – govori Katarina, koja je s nepunih šest godina već bila polaznica Modne agencije Leona u Šibeniku, pa nije imala tih problema. Prvu sam reviju imala kao šestogodišnjakinja i prošla sam i kroz sve to kao polaznica i poslije kao Miss Hrvatske pa smatram da mogu mladim djevojkama pomoći kod prvih koraka, učiti ih i biti s njima na prvim castinzima. Mnogim kolegicama bilo bi puno lakše da su imale nekoga uz sebe. Ja sam imala sreću da je uz mene bila moja Ljilja Stamenković iz agencije Leona, koja nas je gledala i pazila kao svoju djecu. Ona je prenijela tu ljubav na mene, a ja sam samo nastavila – kaže Katarina. Interes za Školu mode je iznenađujuće velik, u prvoj godini, bez neke veće reklame upisalo se 40-ak djevojčica, a Katarinu najviše raduje što su sve koje su se upisale i ostale. Rade u dvije grupe.

Pozitivan šok nakon titule

Najmlađa polaznica ima 5, a najstarija 22 godine.– Imale smo već prve nastupe i sve je to vrlo zabavno, ali i važno iskustvo ako se neka od polaznica odluči baviti modelingom. Meni je članstvo u agenciji jako puno pomoglo – kaže Katarina Prnjak. Prekretnica u njezinoj karijeri bila je titula Miss Hrvatske. Kaže da nikada nije požalila što se natjecala.

– Nisam imala nikakva očekivanja, a nakon osvajanja titule pozitivan šok bio je velik. U prvoj godini imala sam obvezu odrađivanja svega što je u sponzorskom ugovoru: revije, pojavljivanje na nekim događajima, snimanja... Radila sam to i prije, ali sve se diglo na višu razinu, počela sam raditi i u inozemstvu – ističe Katarina. Radila je u Sloveniji, Njemačkoj, a u Turskoj je jedno vrijeme čak i živjela. – Imala sam ugovor s agencijom u Istanbulu. To bih iskustvo svim curama preporučila. Živjela sam u kući s ostalim curama, danju smo imali snimanja, uvečer teretana. Bilo je cura iz cijelog svijeta – kaže Katarina koja je doživjela i svoju irsku avanturu. Odselila se s momkom i ostala šest mjeseci. U Irskoj je radila kao stilski savjetnik pa u šali kaže da je posao vjerojatno dobila jer je bila i Miss stila. To je radno mjesto koje kod nas ne postoji, ali u Irskoj stilskog savjetnika koji savjetuje klijente ima svaka luksuznija trgovina – objašnjava Katarina, Šibenčanka koja se, nakon dugogodišnjeg života u Zagrebu, odlučila “skrasiti” u Splitu. Povezala se sa SDP-om, čija je članica i sada obnaša funkciju tajnice Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Splita kao i glasnogovornice splitskog ogranka.

– Ne volim ljude koji sjede kod kuće grintaju, negoduju i ništa im ne valja. Uključila sam se jer želim pomoći da se stvari promijene, a izabrala sam stranku koja meni po ideologiji i pogledu na svijet najviše odgovara. Kako ništa ne radim polovično, angažirana sam maksimalno, posebno sada pred izbore. Pripremamo presice, pišemo materijale za vas novinare... Raznoliko je i zabavno – kaže Katarina Prnjak, koja je nedavno na sebe skrenula pozornost javnosti statusom objavljenim na Facebook profilu u kojem je kritizirala molitelje pred crkvama.

– Napisala sam što mislim, što je izazvalo iznenađujuće mnogo reakcija s obzirom na to da je status bio na mom privatnom profilu. Reakcije su bile i pozitivne i negativne. Nije mene strah od komentara i kritika, a ako nešto učiniš, normalno je da će uvijek biti kritičara.

Ne znam što mi nosi budućnost

- Živimo u takvom svijetu. Negativne kritike me neće spriječiti da kažem što mislim. Svaki put kada nešto izjavim ili napišem, dobro razmislim i budem sigurna da je to moj stav. Iznosim ga kako ja želim i nikome ga ne namećem. Ako nekome smeta, meni je žao, ali ne osvrćem se – kaže Katarina. Što se tiče političkih ambicija, odnosno vidi li sebe na nekoj izbornoj listi, kaže da o tome ne razmišlja.

– Nemam velike planove, ne znam što mi donosi budućnost. Zadovoljna sam sadašnjim životom – kaže Katarina Prnjak.

Slobodnog vremena nema puno. Živi s momkom, s kojim je već pet i pol godina, ima tri psa, koji zahtijevaju svakodnevnu pažnju, ali njima zahvaljuje za dobru liniju i top-formu. Glazbu obožava, a što je starija, kaže, to više cijeni i voli domaće izvođače, od Olivera do Vojka V.