Naša zgodna glumica promijenila imidž i oduševila pratitelje: 'Predivno ti stoji'

Domaća glumica Katarina Baban (34) prepoznatljiva je po svojoj dugoj kovrčavoj plavoj kosi, no proljeće donosi nove promjene, a ona se odlučila za promjenu imidža. Svoju prepoznatljivu frizuru tako je zamijenila kratkom kosom, a pratitelji su se oduševili kako joj stoji kraća kosa.

"Mijenja se i vrijeme pa mora i moja kosa. Ah, što volim promjene", napisala je Katarina.

"Ma daj! Kako ti stoji!", "Odlična frizura", "Predivno ti stoji ta frizura", "Predivna je i ovako!", "Divna si", "Lijepo moje", pisali su joj pod najnovijim fotografijama.

Inače, glumica je i uspješna modna dizajnerica, a u dizajn i brend Lilith by Katarina Baban krenula je slučajno.

– Krenulo je iz hobija i znatiželje. Upisala sam tečaj šivanja jer sam željela to naučiti s obzirom na to da mi je mama od malih nogu šila što god sam poželjela. Ubrzo sam upisala Profokus – školu za modu i dizajn te se paralelno uz glumački posao vratila u školske klupe. Nije prošlo puno vremena i otvorila sam svoj showroom te pokrenula brend. Roditelji su mi oduvijek najveća podrška u svemu. Svašta me kroz život zanimalo, a oni me nikad nisu kočili. Baš suprotno – sve što bi me zaintrigiralo poticali bi me da probam i saznam u čemu se vidim! – ispričala nam je glumica u intervjuu 2021. godine.

Na pitanje može li izdvojiti omiljeni dizajn koji je dosad izbacila, nema odgovor. – Ne bih mogla izdvojiti samo jedan. U svakoj se kolekciji nađe jedna haljina ili artikl koji me posebno oduševi. Svaka nova kolekcija donosi pregršt novih modela i materijala – objasnila je Slavonka.

Posebno je bila ponosna što joj posao nije stao ni za vrijeme pandemije, a u njenim su kreacijama dosad zablistale brojne poznate Hrvatice poput glumica Semente Rajhard, Martine Stjepanović i Jagode Kumrić. – Imala sam priliku i čast odjenuti puno kolegica sa scene, i glumica i pjevačica. Talentirane, ženstvene i uspješne žene nadahnjuju me te sam uvijek sretna kad jedna od njih nosi moju kreaciju. Nadam se da će se s godinama popis tih žena samo povećavati – kazala je ambiciozna dizajnerica.

VIDEO Hana Rodić o operacijama: 'U sebe sam uložila 12 tisuća eura, ponovno ću raditi samo grudi'