Karmela Vukov Colić o tome kako je dobila novi posao: Vidjela sam natječaj pa sam se prijavila i prošla

Televizijska voditeljica Karmela Vukov Colić od ovog proljeća je direktorica Turističke zajednice grada Dugo Selo, a kako se odlučila prijaviti na natječaj ispričala je za Story.

- Vidjela sam natječaj pa sam se prijavila i prošla. Baš tipično za mene, počela sam raditi na prvi april. Meni je to jako interesantno jer se i ja sama bavim turizmom već 30 godina, a opet je nešto novo, što je i meni jedan izazov - da vidim koliko mogu, koliko znam i mogu li nešto napraviti od jedne destinacije koja nije bila turistički jako aktivna, kao što je to Dugo Selo. Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto, i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti - rekla je Karmela za Story.

Voditeljica koja je bila jedno od zaštitnih lica HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" nakon odlaska s Prisavlja i dalje se zadržala pred tv kamerama ali ovaj puta na Laudato TV gdje je spojila svoju ljubav prema kuhanju i televiziji i najprije je radila gastro emisiju s jelima temeljenim na učenjima sv. Hildegarde i tu suradnju s Laudatom je nastavili s izdavanjem kuharice "Kuhinja sv. Hildegarde za svaki dan". Sada na ovoj televiziji vodi i večernju gastro emisiju "Svi za stol" u kojoj gostuju poznate osobe iz javnog života, a o kuhanju i kulturi stola govore vrhunski chefovi i sommelieri.