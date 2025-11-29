Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREDIVNO!

Kantautor Aleksandar Stajčić objavio novi singl 'Treba nam čudo'! Pjesma osvaja dubokom emotivnošću

Foto: Domagoj Kunić
VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 14:36

Aleksandar Stajčić objašnjava kako je riječ o skladbi koja je nastala u jednom od njegovih najosjetljivijih perioda u životu, zbog čega joj pripisuje posebno mjesto u svom stvaralaštvu.

Kantautor Aleksandar Stajčić objavljuje svoj novi singl „Treba nam čudo“, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja dubokom emotivnošću, iskrenom pričom i izraženom autorskom zrelošću. Riječ je o skladbi nastaloj u jednom od najosjetljivijih perioda njegovog života zbog čega Stajčić ističe da joj pripisuje posebno mjesto u svom stvaralaštvu.

„Pjesma je nastala u sekundi, doslovno mi je u trenu cijela od početka do kraja zasvirala u glavi. Nikad, a ni do sada nisam tako napisao pjesmu. Nastala je u studenom 2023., kad sam počeo snimati svoj samostalni materijal. Bilo je to doba kad sam zbog smrti najboljeg prijatelja bio u emotivnom rasulu. Pjesma mi je došla kao terapija i njome sam na neki način samom sebi objasnio kako krenuti dalje i kako se pomiriti s nemilim događajem. ‘Treba mi čudo’ doživljavam kao pjesmu nade, jer jedino nas nada može pokrenuti da se borimo za bolji i pravedniji svijet i istinsko zajedništvo među ljudima.“ – govori Stajčić.

Aleksandar Stajčić je autor glazbe i teksta, a u studiju je otpjevao vokale, svirao sve gitare te bas gitaru čime je pjesma dobila snažan osobni pečat. Na singlu gostuju Vjekoslav Polovanec na bubnjevima i Leo Beslać na klavijaturama čiji doprinos dodatno obogaćuje emotivnu strukturu pjesme. Pjesmu slušajte i na drugim streming servisima - kliknite OVDJE.

Aleksandar Stajčić rođen je 4. travnja 1975. u Zagrebu. Glazbom se počinje baviti početkom devedesetih kada postaje gitarist i prateći vokal zagrebačke rock grupe Subway Dogs u kojoj djeluje od 1992. do 2003. godine. Tijekom tog razdoblja sa sastavom snima tri studijska albuma te stječe značajno koncertno i studijsko iskustvo. Nakon prestanka rada Subway Dogsa, Stajčić od 2011. do 2025. svira u više zagrebačkih rock sastava među kojima su Grandiose Delusions, Miceks, Bad Elephant i Rabat, nastavljajući graditi svoj glazbeni identitet kroz različite suradnje i zvukovne estetike. Paralelno s bendovskim angažmanima, od 2015. godine razvija vlastiti autorski materijal. U 2023. ulazi u studio i započinje snimanje svog prvog samostalnog albuma.

Ključne riječi
Aleksandar Stajčić pjesma showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

KNJIŽEVNA PREPORUKA

Knjiga Ivančice Đerić vrsta je maloga kulturološkog i književnog čuda poput djela "Ja se zovem lidija deduš"

"Milost za apatride" nije klasična knjiga izabranih pjesama, kakve se obično na kraju objavljuju, ili na životnim i stvaralačkim raskrsnicama, kada se svode računi i zajednici čitajućih prilaže se cjelina svoga rada. "Milost za apatride" naprosto je redovita knjiga jedne apartne pjesnikinje, u kojoj je sadržan njezin opsesivni tematski inventar. Premda su u njoj pjesme iz prethodnih knjiga, nije to autoričina osobna antologija

Učitaj još

Kupnja