Kantautor Aleksandar Stajčić objavio novi singl 'Treba nam čudo'! Pjesma osvaja dubokom emotivnošću

Kantautor Aleksandar Stajčić objavljuje svoj novi singl „Treba nam čudo“, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja dubokom emotivnošću, iskrenom pričom i izraženom autorskom zrelošću. Riječ je o skladbi nastaloj u jednom od najosjetljivijih perioda njegovog života zbog čega Stajčić ističe da joj pripisuje posebno mjesto u svom stvaralaštvu.

„Pjesma je nastala u sekundi, doslovno mi je u trenu cijela od početka do kraja zasvirala u glavi. Nikad, a ni do sada nisam tako napisao pjesmu. Nastala je u studenom 2023., kad sam počeo snimati svoj samostalni materijal. Bilo je to doba kad sam zbog smrti najboljeg prijatelja bio u emotivnom rasulu. Pjesma mi je došla kao terapija i njome sam na neki način samom sebi objasnio kako krenuti dalje i kako se pomiriti s nemilim događajem. ‘Treba mi čudo’ doživljavam kao pjesmu nade, jer jedino nas nada može pokrenuti da se borimo za bolji i pravedniji svijet i istinsko zajedništvo među ljudima.“ – govori Stajčić.

Aleksandar Stajčić je autor glazbe i teksta, a u studiju je otpjevao vokale, svirao sve gitare te bas gitaru čime je pjesma dobila snažan osobni pečat. Na singlu gostuju Vjekoslav Polovanec na bubnjevima i Leo Beslać na klavijaturama čiji doprinos dodatno obogaćuje emotivnu strukturu pjesme. Pjesmu slušajte i na drugim streming servisima - kliknite OVDJE.

Aleksandar Stajčić rođen je 4. travnja 1975. u Zagrebu. Glazbom se počinje baviti početkom devedesetih kada postaje gitarist i prateći vokal zagrebačke rock grupe Subway Dogs u kojoj djeluje od 1992. do 2003. godine. Tijekom tog razdoblja sa sastavom snima tri studijska albuma te stječe značajno koncertno i studijsko iskustvo. Nakon prestanka rada Subway Dogsa, Stajčić od 2011. do 2025. svira u više zagrebačkih rock sastava među kojima su Grandiose Delusions, Miceks, Bad Elephant i Rabat, nastavljajući graditi svoj glazbeni identitet kroz različite suradnje i zvukovne estetike. Paralelno s bendovskim angažmanima, od 2015. godine razvija vlastiti autorski materijal. U 2023. ulazi u studio i započinje snimanje svog prvog samostalnog albuma.