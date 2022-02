Kako je Spacey izbjegao sve one sitne gradske muljaže na koje je nasjeo Carrey

Tamo negdje oko Silvestrova, na aerodrom Franjo Tuđman sletio je - pazite molim vas ovo - Franjo Tuđman. To jest, sletio je glumac koji ga treba utjeloviti u biografskom filmu, ali i sama spoznaja tko je, zapravo, taj glumac, iznenadila nas je moguće još i više nego da se prvi hrvatski predsjednik zbilja osobno ukazao na toj po njemu nazvanoj zračnoj luci. Riječ je, sigurno ste već čuli, o Kevinu Spaceyju, dvostrukom oskarovcu i jednom od najboljih glumaca uopće, a zasigurno najboljemu koji se pojavio u nekoj hrvatskoj filmskoj produkciji. U centru grada, međutim, nije prvi tog ranga.

Prije par godina direktno s hollywoodskog neba pa u centar Zagreba pala je jedna podjednako velika zvijezda, također s namjerom snimanja filma, ali o tome niste mogli previše čitati jer se on, a riječ je o slavnom komičaru Jimu Carryju, u gradu nije zadržao ni približno toliko dugo kao Spacey koji samo što boravište tu nije prijavio. Zahvaljujući krivom odabiru mjesta kojima se kretao stekao je, naime, sasvim pogrešan dojam o našem lijepom gradu i, prije nego što ga je bilo tko uspio prepoznati, pa onda o tome i obavijestiti medije, on je već bio miljama daleko od Kožarićevog Prizemljenog sunca…

Njegovu priču je, pa makar i s velikim vremenskim odmakom, ipak potrebno zabilježiti. Barem kao upozorenje za sve buduće posjetitelje užeg gradskog središta, a koji bi, sasvim sigurno, radije doživjeli onaj Spaceyjev izrazito kvalitetni centar grada, nego Carreyjev koji je nažalost dobar jedino za izbjeći.

Elem, film 'Reci DA!' s Carreyjem u glavnoj ulozi, a u kojemu on tumači čovjeka koji odluči promijeniti svoj život tako što će pristati na apsolutno sve što mu život donese, prvobitno se trebao snimati u Zagrebu. Malo ljudi to zna! Doduše, nakon samo dva dana i nekoliko kava koje je Carrey popio na potezu Jelačić platz - Bogovićeva - Cvjetni, te je - kako bi se što bolje uživio u lik - pristao dati po par kuna svakome prosjaku koji ga je to tražio, potrošio je sav budžet namijenjen za film i snimanje je pod hitno vraćeno u SAD. "Jeftinije je tako!", rekao mu je producent koji je i prije toga, usput budi rečeno, pretrpio velike novčane gubitke uslijed Carreyjevog pristajanja na svaku malu prevaru s kojom se susreo na zagrebačkim ulicama.

Tako, na primjer, odmah nakon što su sletjeli na zračnu luku, tada još uvijek Pleso, Carrey je rekao "da!" jednom od onih prevarantskih taksista koji poput strvinara vrebaju u tarife neupućene putnike. Put od aerodroma do hotela koštao ih je, ne moram vam ni govoriti, više nego tjedan dana snimanja, a novac koji su prvobitno namijenili za lokalne statiste otišao je na dva sendviča koja su kamermani kupili na aerodromu. "55 kuna!", rekao im je žgoljavi mladić iz ugostiteljske, tada na praksi u aerodromskom kafiću, za dvije tanke šnite kruha između kojih se već neko vrijeme nalazio jedan suhi listić pršuta.

Jim Carrey je, malo pretjerano uživljen u ulogu, i na to rekao - da! Hotel u kojemu su bili smješteni, nema potrebe da ga imenujem, na svojim web stranicama je malo vizualno povećao sobu, a bistro Karlo u Gundulićevoj, za koji itekako postoji potreba da ga imenujem, isto je učinio sa svojim cijenama.

Iako nitko nije bio pretjerano zadovoljan večerom, Jim Carrey je u maniri Dannyja Wallacea, britanskog novinara prema čijoj autobiografiji je snimljen ovaj film, rekao da nema veze - ni za malu sobu u hotelu, ni visoku cijenu u restoranu - platit će, naime, on karticom. Pa ipak, kad mu je konobar rekao da ne primaju kartice, već samo gotovinu, skoro je zaboravio na sve ono što je naučio tijekom svog glumačkog školovanja i, izašao iz lika…

"Želite li ispis stanja računa?", pitao ga je bankomat do kojega je na kraju morao protegnuti noge, a on je, u tom trenutku već nadomak slomu živaca, i na to pritisnuo tipku 'da!'.

Kako mu ni pogled na bankovni izvadak nije popravio raspoloženje, odlučio je s onom dvojicom ranije spomenutih kamermana i Bradleyjem Cooperom, također članom filmske ekipe, osjetiti čari noćnog života pa su svi skupa otišli u jedan striptiz bar na Zelenom valu čiju su bliješteću neonsku reklamu ranije vidjeli. A, upravo tamo je Jim Carrey - prisjetili su se kasnije svjedoci - napravio grimasu za koju nije niti sam znao da može. U potpunosti ga je prošlo ono njegovo prepoznatljivo kreveljenje…

Na kraju večeri dobio je, naime, račun po kojemu je svako njegovo 'DA' u tom lokalu imalo itekako visoku cijenu, a kada ga je neki rmpalija od dva metra visine i tri širine, s jednom obrvom i dvije moždane vijuge, poprilično odlučno pitao može li im naplatiti, Carreyju nije, jebat ga, ništa drugo preostalo nego da i na to odgovori potvrdno. To je bio kraj te večeri, ali i, postajalo je lagano svima jasno, njihove posjete Zagrebu.

Centar grada je tako, da zaključim ovo prisjećanje na neuspjelu posjetu slavnog glumca, ostao bez filma koji će dobiti MTV Movie nagradu, a mi smo na drugu zvijezdu tog ranga morali čekati, evo, skoro pa petnaest godina…

Nedavno pristigli Kevin Spacey nije, međutim, pravio pogreške svoga kolege. Zato se i zadržao toliko dugo. Umjesto ova gore navedena mjesta, a na kojima je Carrey, između ostaloga, platio i danak neiskustvu, on je obilazio samo vrhunska mjesta koja uže gradsko središte također nudi.

Bio je tako na Fuliranju, najboljoj adventskoj manifestaciji s desetogodišnjom tradicijom, a u Mintu, koji je napokon vratio cabaret u noćni život grada, dočekao je 2022. godinu. Sam sebi je poželio da mu bude sretnija od prethodne! U HNK, nadalje, održao je, onako en passant, monolog iz "Richarda II", a u posljednjoj civiliziranoj kavani u Zagrebu - onoj kazališnoj - zavalio se u fotelju kraj prozora, naručio kremšnitu, i satima promatrao zanimljivi svijet koji tuda užurbano prolazi.

Jeo je štrukle u Esplanadi, kozice u Amfori na Dolcu, a najbolja hrvatska vina degustirao je s pogledom na Katedralu u ulici Pod zidom. Namjeravao je još i večerati u restoranu Theatrium kod talentiranog kuhara Filipa Horvata, o kojemu se dobar glas proširio i preko bare, ali kako su svi stolovi tjednima unaprijed bili rezervirani, ostavio je to gurmansko iskustvo za idući put…

Pri svemu tome je, ovo je možda i najvažnije, uspješno izbjegao sve one sitne gradske muljaže na koje je nasjeo Carrey, a s kojima se i mi svakodnevno borimo. Ispostavilo se da Spacey, iako možda nekada ima problem s prihvaćanjem negativnog odgovora, kako to narod zločesto tvrdi, s izgovaranjem istoga nije imao nikakvih poteškoća!

Ostaje nam još samo da vidimo kako će i kod onoga koga je došao glumiti, te zbog koga je uopće i posjetio naš glavni grad, uspjeti pronaći samo ono što je bilo pozitivno, a izbjeći sve ono drugo što je, eto, moglo biti i bolje. Sudeći po tome kako se snašao u centru grada, nema razloga da sumnjamo kako će dvostruki oskarovac i po tom pitanju biti na razini zadatka.

VIDEO Sjećate li se Peggy iz 'Bračnih voda'? Glumica je promijenila imidž, teško biste je prepoznali