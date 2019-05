Kad umre glavni lik, kao Stark, shvatiš da tu nitko nije siguran

Čije će biti prijestolje? - odgovor na trenutačno najvažnije pitanje u televizijskom svijetu obožavatelji “Igre prijestolja” doznat će za samo nekoliko dana kada će se napokon emitirati posljednja epizoda najpopularnije serije na svijetu.

U iščekivanju finala koji će svjetsku premijeru imati u nedjelju 19. svibnja, a u Hrvatskoj se može gledati od 20. svibnja na usluzi HBO GO te na kanalu HBO, Večernjakova je novinarka kao jedina iz Hrvatske razgovarala sa zvijezdama Igre prijestolja koje su joj otkrile koji su po njima najšokantniji trenuci dosadašnjih sezona koji su bili ključni za ovakav rasplet događaja.

Nema pravila

Iako se u sedam sezona dogodilo mnogo toga, većina glumaca i dalje kao najšokantniji trenutak cijele serije izdvaja jedno od prvih značajnih pogubljenja – ono Neda Starka na kraju prve sezone.

– Ja sam još uvijek ljut i tužan zbog toga! Nikada me to neće proći, nikada. To je trenutak koji je odredio ton cijele serije. Jednostavno shvatiš da se tim ljudima ne može vjerovati, da nikome ne možeš vjerovati – govori Jacob Anderson koji u seriji glumi “Neokaljanog” Sivog Crva te zaključuje da je publika na društvenim mrežama često prijetila da će prestati pratiti Igru prijestolja zbog smrti omiljenih likova.

– No uvijek su nastavili gledati – kaže kroz smijeh Sivi Crv, a s njim se slaže i John Bradley koji glumi Samwella Tarlyja. On smatra kako su u trenutku kada je Ned Stark ostao bez glave sva pravila “otišla kvragu”.

– Televizijsko pravilo je glasilo “on je tvoj glavni lik, drži ga se, on će te voditi kroz priču što god se dogodilo”. I kad je on umro, shvatio sam da nitko nije siguran – kaže Sam te dodaje da je njegov problem to što i dalje ne može vjerovati da su likovi mrtvi čak i kada poginu. Nikolaj Coster-Waldau koji je tumačio lik Jaimea Lannistera ide čak toliko daleko izjavivši da je smatrao da nakon Starkove smrti više nema radnje ni za ostale glumce i da je to kraj serije. To je još neizvjesnije bilo za glumca Kristofera Hivjua koji u prvoj sezoni još nije bio dio glumačke postave te je “Igru prijestolja” gledao kao fan, a od druge je tumačio lik divljaka Tormunda.

– Ja sam to doživio kao da su ubili Rockyja u prvom filmu o Rockyju – kaže Tormund te ističe da je Starkova smrt ipak bila značajna jer su u tom trenutku njegova djeca dobila važniju ulogu i cijela se perspektiva promijenila.

– Ni ja nisam glumila u prvoj sezoni, nego sam čitala knjige i sjećam se da sam u trenutku tog pogubljenja mahnito okretala stranice i tražila neki dokaz da ipak nije mrtav – kaže Hannah Murray koja glumi Gilly.

Iako je za većinu glumaca smrt Neda Starka bila prekretnica, Iain Glen, odnosno Sir Jorah Mormont kaže kako je on još prije, već u prvoj epizodi prve sezone shvatio o kakvoj je seriji riječ.

– Meni je najšokantniji trenutak bio Branov pad s kule, odnosno pokušaj ubojstva nevinog djeteta. tada sam shvatio da s Igrom prijestolja nema šale – zaključuje Sir Mormont. Nakon što su se u prvoj sezoni očito naviknuli na šokove, zvijezde Igre prijestolja nisu izdvojile nijedan trenutak iz druge sezone kao “najšokantniji”, ali zato treća sezona donosi krvavo vjenčanje koje su fanovi već proglasili kao jedan od najbrutalnijih događaja u povijesti televizije. Tu je scenu kao najšokantniju izdvojila i Sophie Turner, odnosno Sansa Stark koja je u tom trenutku ostala bez većine obitelji u Igri prijestolja.

– Sjećam se da sam, dok sam to gledao vikao: “Ne, ne, ne, ne, to je pogrešno, to je uznemirujuće” – slaže se i Rory McCann koji glumi Sandora Clegana poznatijeg kao Psa. Iako je riječ o izrazito brutalnoj sceni, Liam Cunningham odnosno Ser Davos Seaworth kaže kako je to ujedno i jedan od najboljih trenutaka Igre prijestolja.

– Jednom su me tražili da prokomentiram zlatno doba televizije koje je iza nas, na što sam ja odgovorio da ne znam što to znači, ali i da im mogu pokazati što je dobra televizija ako na YouTubeu pogledaju video “Reakcija na krvavo vjenčanje”. To je video od 6 minuta koji su snimili fanovi dok plaču, viču i vrište gledajući krvavo vjenčanje. To su izvanredni trenuci koji pokazuju kakvu emociju može pobuditi Igra prijestolja. Ako dobro radimo svoj posao, možemo natjerati publiku da nas mrzi, voli i obožava… To je odlična priča! – zaključuje Ser Davos.

Iako su krvavo vjenčanje i smrt Neda Starka pomalo očekivano odgovori, neki su glumci ipak iznenadili svojim odabirom najšokantnijeg trenutka, a među njima je Maisie Williams koja glumi Aryu Stark.

– Mene smrti nisu iznenadile jer sam se naviknula na njih, no zato mi je prvo pojavljivanje Kralja noći u četvrtoj sezoni s malim djetetom kojeg pretvori u čudovište ostalo duboko urezano u pamćenje. Nisam mogla ni zamisliti taj lik prije toga, a još je važnije to što je s njim došla cijela jedna radnja koja je sad jedna od glavnih priča u seriji. U tom se trenutku sve promijenilo – kaže Arya. Ser Bron, kojeg tumači glumac Jerome Flynn ipak je odabrao još jednu smrt i to Oberyna Martella u četvrtoj sezoni, jer je bio odličan lik u kojeg su se gledatelji počeli zaljubljivati, a skončao je na jako okrutan način.

Najskuplje scene

Na pitanje može li kraj Igre prijestolja nakon svega šokirati potvrdan odgovor daje Joe Dempsie koji glumi Gendryja.

– Činjenica je da smo svi zajedno prestali biti toliko osjetljivi na nasilje na televiziji i da je Igra prijestolja, između ostalog, doprinijela tome. No ipak me iznova uspije šokirati. Ja bih izdvojio spaljivanje djevojčice Shireen Baratheon na lomači u petoj sezoni. To je uistinu trenutak koji me obilježio kao gledatelja jer sam kao glumac provodio mnogo vremena na setu, znao sam kako se scene snimaju i mehaniku koja stoji iz njih. Ali tu scenu nisam mogao izbaciti iz glave, ima nešto nevjerojatno uznemirujuće u njoj – zaključuje Gendry, a Gemma Whelan koja glumi Yaru Greyjoy smatra da je prednost Igre prijestolja ta što su scene snimljene nevjerojatno realno.

– Ja bih izdvojila bitku kopiladi u šestoj sezoni. To je toliko dobro snimljeno da sam se i sama osjećala kao da se gušim dok sam je gledala. Ja sam disala, odnosno nisam disala s Jonom Snowom, toliko je to genijalno napravljeno – kaže Yara te zaključuje da su u Igri prijestolja najimpresivnije skupe masovne scene.

