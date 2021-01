Josipa Lisac o izvedbi himne Lady Gage: 'Nije ona tako strašna pjevačica'

Nakon što je Lady Gaga otpjevala američku himnu na inuaguraciji američkog predsjednika Joea Bidena, na hrvatskim portalima uslijeidli su i brojni komentari u kojima se njen način izvođenja usporedio s onim kako ga je izvela Josipa Lisac na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Iako je američka javnost potpuno oduševljena načinom na koji je pjevačica izvela himnu, na našim portalima neki su čak komentirali kako bi Josipa trebala naučiti Gagu kako se pjeva himna.

- Ne bih ja nikoga učila, ona je svoja i zna. Ja samo mogu pokazati sebe. Gaga je bila obučena u crno-crveno, isto kao i ja. Ja sam još imala crveni šešir i zbog toga sam bila podložna kritikama ljudi koja možda to ne razumiju. Moram vam reći da je Lady Gaga u svojoj interpretaciji isto dodala improvizaciju van teme, kazala je Josipa Lisac i dodala da je Gagina izvedba nije impresionirala.

- Nije Lady Gaga tako strašna pjevačica. Dosad sam čula puno američkih pjevača koji su himnu izveli na svoj način. U tome i je poanta. Mislim da je Gaga to izvela prosječno. Ona je dosta jednostavna u svom glazbenom izričaju. Ne bih imala ništa za ni protiv, izvela je onako kako ona to izvodi, kazala nam je Josipa i izdvojila neke koji su to puno bolje radili.

- Mislim da je Beyonce to izvela puno bolje i senzibilnije na Obaminoj inauguraciji, onako više kao ona. Meni je jedna od najljepše izvedenih himni ona od Marvina Gayea 1983. godine, a unazad posljednjih godina također je bilo puno dobrih verzija. Inače, slušala sam i govor od Joea Bidena i svako malo je koristio riječ sloboda. Jasno da uz to ide dostojanstvo, dignitet i svečanost, kazala je Lisac.