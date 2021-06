Još samo nekoliko dana dijeli nas od koncertnog spektakla klape Cambi u Zagrebu

Ljetnu sezonu u kojoj slavi 35. obljetnicu klapa Cambi otvorila je na najljepši mogući način - koncertima u dubrovačkim Lazaretima i na Hvaru. Mnoštvo svijeta uživalo je u klapskim pjesmama, a sada je pred njima obljetnički koncert u voljenom Lisinskom. Ispunila se velika želja obožavatelja jer će ih na otvorenoj pozornici 3. srpnja u 21 sat dočekati članovi zlatne generacije klape: Eduard Šegota, Duško Britvić, Jozo Delaš, Andrija Akrap, Dino Šimera, Hrvoje Lozančić i Mislav Biočina.

Za Cambi 2021. predstavlja značajno razdoblje – obilježavaju 35 godina rada, 20 godina suradnje sa Scardonom i 10 godina od kultne "Od zipke do križa", kao i 10 godina od nezaboravnog koncerta na splitskom Poljudu, koji je bio dio koncertnog ciklusa "Ne damo te pismo naša".

35 godina karijere

Sve generacije klape Cambi bile su sjajne i oduševljavale vokalnim izvedbama, ali ova generacija, koja je stasala pod vodstvom maestra Rajmira Kraljevića, izdvojila se jer su svojim autorskim pjesmama "Od zipke do križa", "Ne more mi bit", "Kriva karta", "Do pobjede" itd. klapu podigli na novi nivo i osvojili sve što se moglo osvojiti. Briljantnim obradama Gibonnijevih pjesama krajem devedesetih godina "Judi, zviri i beštimje", "Lipa moja" i dr. te obradom čuvene pjesme Harija Rončevića "Kada jednom zafalin se ovom tilu" oduševili su sve i pokazali novu nenadmašnu ljepotu pjesama u klapskim izvedbama. Cambi je tijekom godina pokazao nevjerojatnu vitalnost, nakon svake promjene izišli bi bolji, kvalitetniji, nekako svježiji i spremni za novi iskorak. Toni Perišin, predsjednik KUD-a Cambi i jedan od osnivača klape, sve ove godine maestralno je vodio klapu i osigurao im da se mogu pripremati za nove uspjehe koji su pred njima. Pokrenuli su interes za klapskom glazbom kod novih generacija i publike i sve je to kasnije urodilo velikim uspjehom cijele klapske scene. Svojim su interpretacijama osvojili Europu, a turneje po Americi i Kanadi održale su se u prestižnim dvoranama rezerviranima za svjetske zvijezde.

20 godina sa Scardonom

Scardona i Cambi uspješno surađuju već 20 godina. Od 2006. svakih 5 godina Scardona je organizirala njihov koncert u Lisinskom (samo je 2011. bila izuzetak). Tijekom tog razdoblja izdano je 13 albuma kojima je obogaćena njihova diskografija. Jako smo ponosni na našu suradnju jer je ostvaren niz velikih uspjeha.

10 godina od hita "Od zipke do križa" i koncerta na stadionu Poljud

Za fantastičnu pjesmu "Od zipke do križa" zaslužili su "Srebrno jedro", 2. nagradu publike na Splitskom festivalu 2011. godine, a godinu kasnije pripala im je i nagrada "Zlatnik godine" Radija Dalmacija u 2012. Sve je kulminiralo koncertom na splitskom Poljudu, koji je obilježio njihovu karijeru.

KD Vatroslav Lisinski s punim pravom možemo nazvati njihovim glazbenim domom jer su tu održali niz nezaboravnih koncerata i redovno nastupaju od 2001. tako da je Atrium Lisinski bio i jedini mogući izbor za 35. obljetnicu. Za sve ljubitelje klapa ovo je idealna prilika za uživanje u nekim od ponajboljih klapskih glasova i hitova. Ulaznice su u prodaji na mrežnoj stranici Lisinskog.

