Jesu li svi anglosaksonski bogataši pokvareni do srži kako to prikazuje nova Netflixova uspješnica?

Povijest je niz laži oko kojih smo se složili. Tako je otprilike Napoleon otpisao znanost koja se njime toliko uporno bavi. Htjela sam pisati o novom prihvaćenom narativu po kojem su samo bogati studenti s Oxforda psihopati i silovatelji. To što sam ja osobno, ali i u svjetskim crnim kronikama, naišla na više nasilnika među onima koji su odrastali u siromaštvu, zanemareni i zlostavljani, možda doista nije važno. Privilegiji donose uvjerenje da možeš što ti padne na pamet, bez posljedica. Vidimo to na našim vijestima svakodnevno.



Privilegiranost je odvratna - to sam ja naučila još u srednjoj školi čitajući Krležu i Glembayeve - ali nije mi to dovoljno da bih se zaista bavila Netflixovom serijom "Anatomija jednog skandala" s nenametljivo elegantnom Siennom Miller. Uostalom, serija veoma uspješnog producenta Davida E. Kelleya, po romanu Sarah Vaughan, preuzela je previše iz filma "The Riot Club" iz 2014. Taj su film radile dvije žene, scenaristica Laura Wade i redateljica Lone Scherfig. Napravile su ga po Laurinoj drami "Posh" ("Otmjeni"), s odličnim mladim engleskim glumcima (tu je i Max Irons, Jeremyjev sin).