Jedan od najzapamćenijih TV trenutaka: Sve je oborila s nogu prije 15 godina, a evo kako danas izgleda

Jedan od najzapamćenijih TV trenutaka bio je kada je Susan Boyle zapjevala u showu Britain's Got Talent. Susan koja je 1. travnja proslavila 63. rođendan tada je postala prava senzacija. Imala je 47 godina i mnogi su mislili da je ona samo još jedna osoba koja si je umislila da zna pjevati, te da će audicija biti smiješna, a ne da će ih sve oboriti s nogu. Prošle godine se nakon dugo vremena pojavila na televiziji. Naime, Boyle je iznenadila gledatelje pojavivši se u finalu showa Britain's Got Talent zahvaljujući kojem se i proslavila. Susan je stala na pozornicu i otpjevala pjesmu 'I Dreamed a Dream' koju je pjevala na audiciji prije 14 godina, 2009. godine. Posljednjih godina malo toga se zna o njezinom životu pa je mnoge iznenadila priznanjem da je u travnju pretrpjela moždani udar. Istaknula je i da nije bila sigurna hoće li moći nastupiti nakon što joj se zdravstveno stanje pogoršalo.

- Sjajan je osjećaj biti ovdje. Za mene je stvarno posebno jer sam u travnju doživjela manji moždani udar. Borila sam se da se vratim na pozornicu i uspjela sam - izjavila je Susan nakon nastupa koji je oduševio publiku, ali i člana žirija Simona Cowella.

- Susan, mi ti toliko dugujemo. Znao sam da nisi dobro, ali ako bi se itko vratio na ovu pozornicu, to bi bila ti. Bez tebe ne bi bilo isto - rekao je Cowell.

Susan je veliku slavu stekla nakon što je pred milijunima gledatelja showa "Britain's Got Talent" 2009. godine otpjevala pjesmu "I Dreamed a Dream" iz mjuzikla Les Misérables i u samo 72 sata prikupila više od 2,5 milijuna pregleda na YouTubeu. Član žirija Piers Morgan ostao je u šoku nakon njezine izvedbe.

– Bez sumnje, to je bilo najveće iznenađenje u tri godine ovog natjecanja. To je bilo zapanjujuće, nevjerojatna predstava. U šoku sam – kazao je Morgan tada. – Mislim da je to bilo najveće razbuđivanje ikada. Bio je privilegij slušati to – dodala je Amanda Holden iz žirija. Njena audicija brzo je postala viralna širom svijeta i stigla je do finala emisije, zauzevši drugo mjesto nakon plesne skupine "Diversity".

Njen debitantski album "I Dreamed A Dream" postao je najprodavaniji debitantski album u Velikoj Britaniji svih vremena, a Susan je među najuspješnijim natjecateljima showa "Britain's Got Talent" ikada s više od 19 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. U proteklih 14 godina njezin se život promijenio iz temelja. Iako je ostvarila karijeru tijekom koje je zaradila više od 22 milijuna funti, nastavila je živjeti skromnim životom.

Dokaz da je i dalje skromna jest da se ne želi iseliti iz svoje male kuće u kojoj je odrasla u Lothianu iako se odmah može preseliti u luksuznu vilu s bazenom, a od skupih stvari sebi je priuštila jedino bundu i klavir te polaganje vozačkog ispita koji i dalje nije uspjela položiti. Susan je proteklih godina dosta poradila na svom izgledu pa sada, smatraju mnogi, izgleda bolje nego ikad. U veljači 2020. priznala je da je dobila mnoge ljubavne i bračne ponude. Unatoč svemu tome, ona je i dalje sama, a za jedan časopis otkrila je kako je prošlo više od šest godina otkad je bila na posljednjem spoju s muškarcem.

– Mislite, izlazim li s muškarcima? Mlađe žene možda izlaze, ali ja nemam vremena. Ipak, lijepo što me to pitate. Imala sam spoj u Americi prije šest godina, trajao je točno 45 minuta. Otišla sam na masažu u spa-zonu jednog hotela i tamo srela liječnika s kojim sam izašla na ručak. Nisam to nikome rekla i moj je tim mislio da sam oteta i stvarno su se uspaničili jer sam imala nastup te večeri. Tip je bio drag, ali nije bio za mene, ne bih se mogla nositi s tolikom odgovornošću – otkrila je tada Boyle za medije.

