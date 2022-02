Jacques Houdek o Albininom nastupu na Dori: 'Playback? Možda i bolje za nas'

Pjevač Jacques Houdek pratio je Doru koja se održala jučer u Opatiji, a za vrijeme emitiranja objavio je i status na Facebooku.

Naime, Jacques je objavio svoja predviđanja oko pobjednika, ali i prokomentirao Albinu Grčić. Houdek je komentirao Albinin nastup kojim je sinoć otvorila doru, a osvrbuo se i na onaj kasnije, kada je s Frankom Batelić izvodila neke od najvećih eurovizijskih hitova koje su otpjevale dok je trajalo glasovanje.

"Showprogram na playback?" Hm. U najmanju ruku - neobično. No, možda i bolje za nas, sudeći po 'vokalnoj izvedbi' na samom otvaranju ove večeri. Out of tune" napisao je pjevač.

Jacques je, inače, naš posljednji predstavnik na Euroviziji koji je izborio finale i to 2017. godine s pjesmom "My Friend". A dvije godine kasnije on je napisao pjesmu za Roka Blaževića koji je u Tel Avivu pjevao "The Dream", no s tim nisu uspjeli izboriti finale unatoč krilima na sceni koji su bili spominjani tjednima nakon.

