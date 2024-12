Ivica planira zajedničku budućnost s Ilonom, ali ona se sve više udaljava: 'Ne želim da odmah misliš da ću...'

Antoniju je posebno oduševio izgled apartmana i pogled na more pa je odabrala onu „bolju“ sobu. „Sama sam se rodila, sama ću i spavati... Neka on kuca, može i 24 sta kucati, ali vrata se neće otvarati“, poručila je strogo. Željko i Tatjana i dalje žive svoju idilu na Visu, a farmer je uokvirio i njihovu zajedničku fotografiju kao simbol novog početka.

Tatjanu su zanimala njegova ljubavna iskustva u mladosti, ali i zašto nije prišao njoj dok su oboje bili mladi i slobodni. „Ne znam, bilo me strah hoćeš li me odbiti“, otkrio je. „Trebao si i ranije neke stvari, bilo bi nam samo još ljepše“, Tatjana je poručila, „Sad si tu i ne mrdaš! Sad smo ti ja najbitniji i živimo svoj život, miješanja u to nema.“

Darko i Anamarija sve se više udaljavaju, a ona je prilično sigurna da među njima ne može biti ništa više od prijateljstva. Posebno mu je zamjerila što se ne može opustiti i previše priča o poslu. „Nemamo ništa zajedničko, nije se kemija stvorila nikakva“, kazala je, pa čak odbila i njegov zagrljaj, a nećkala se i oko posjeta njemu u Nizozemsku. Ilona i Ivica uživali su u romantičnom ručku na Balatonu, a jedna od tema razgovora bila je i budućnost. Mladi je farmer bio i više nego siguran da je ona žena njegovog života pa joj je obznanio i da će se zbog nje preseliti u Zagreb i ondje se zaposliti kako bi joj bio blizu.

„Da joj pokažem i dokažem da stvarno iskreno želim od sveg srca biti s njom“, kazao je. „Ti ako dođeš u Zagreb, mi ćemo se viđati, ali ne želim da odmah misliš da ću ja početi živjeti s tobom“, bila je oprezna, „Halo, polako, na kočnicu, dečko! Mislim da nije siguran u tu odluku, nego da je to odlučio napraviti samo kako bi brže-bolje mene upoznao i kako bih pala na njega.“ „Želim da ta veza i te zaruke uspiju“, odlučan je bio farmer.

„Što ako ja odlučim ipak ne započinjati taj korak s tobom? Što ćeš onda?“ upitala ga je, dodavši da ga ne želi povrijediti.

„Nisam o tome razmišljao... Volio bih da ta moja sreća bude s tobom i da ta naša veza preraste u nešto drugo, da imamo obitelj i da smo sretni do kraja života“, obznanio je. Milena i Ivo i dalje se sjajno slažu, i uživaju u svim zajedničkim aktivnostima. „Ne znam kad mi je zadnji put ovako bilo lijepo“, priznala je Milena. „Osjećam nešto više, spreman sam na sve“, priznao je Ivo, „Od sada ja preuzimam kormilo.“

Ilija i Ruža uživali su u pogledu na Sarajevo iz ptičje perspektive, a on je i dalje tražio neke emocije i romantiku s njezine strane. Iako mu je uzvraćala poljupce, Ruži nije potpuno godila njegova bliskost pa ga je opominjala. Antonija i Zlatko šetali su Novaljom, a on joj je čak poklonio i ogrlicu. Željko je za Tatjanu spremao posebno iznenađenje, izlet u Komižu i romantičnu večeru. Ivica je poveo Ilonu na romantičnu večeru u vinariji i potpuno ju oduševio ambijentom. „Znam da si romantičan, ali ovo me malo više iznenadilo nego što sam očekivala“, priznala je, a farmer joj je poručio da je ovo tek početak.

„Nisam još upoznao takvu lijepu i zgodnu djevojku. Moraš mi dati više vremena, ja se moram prilagoditi i naučiti. Moraš imati malo više razumijevanja, skupa će nam biti jako lijepo. Nadam se da ću ispuniti sva tvoja očekivanja. Volim te“, poručio je romantični Ivica.

„Jedno misli, drugo govori, treće radi“, Ilona je i na ovaj izljev ljubavi ostala pomalo sumnjičava. Valentina i Toni uživali su na plaži i odlučili međusobno provjeriti koliko se poznaju, ali i doznati s koliko su partnera bili prije. Toni se pokušao izmotati, a Valentina je brojila one koje zna: „Ima još i onih vjerojatno koje ne znam“.

„Bilo ih je preko deset“, priznao je. „Moja cifra je od dva do osam. On je povjerovao i sad vjerujem i ja sebi“, šalila se Valentina.

A što još očekuje parove na romantičnim putovanjima, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

