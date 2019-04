Ivaniševići uživaju u obiteljskom odmoru, Nives pokazala zavidnu liniju

Sedam mjeseci nakon što je rodila sina Olivera, radijska i televizijska voditeljica Nives Ivanišević pohvalila se zavidnom linijom.

Sa suprugom Goranom Ivaniševićem i sinom Oliverom uživa na odmoru u dalekim sunčanim krajevima i objavila je na Instagramu

nekoliko fotografija s obiteljskog odmora.

Na jednoj fotografiji Nives se sa sinom u naručju šeta pješčanom plažom i uz fotografiju je napisala čestitku sinu za sedam mjeseci.

- Look,Simba..everything the light touches is our kingdom. Sretnih ti 7 mjeseci - napisala je Nives. U komentarima su joj pratitelji

napisali kako je zgodna, a dodali su i da su ona i Ivanišević savršen par.

Voditeljica i bivši tenisač u braku su od kraja 2017. godine, a sinu su dali ime Oliver po pokojnom Oliveru Dragojeviću. Ivanišević iz braka s Tatjanom Dragović ima kći Amber i sina Emanuela.