Ivana Mišerić pronašla svoju haljinu s maturalne, pa otkrila kako je nastala: 'Ekskluzivno djelo najvećeg kreatora'

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila kako je izgledala na maturalnoj zabavi. Naime, Ivana je za ovu, svakom srednjoškolcu, važnu priliku dugo tražila opravicu.

Popularna voditeljica na ovoj je društvenoj mreži objavila fotografije sebe sada kako pozira u haljini na balkonu, a radi se o šarenoj haljini s puno volana duljine do koljena. Otkrila je da je haljinu pronašla dok je pospremala.

- Čistila sam kuću, slagala ormare, sortirala sam robu. Neke stvari su vječne. Ova haljina. Moja maturalna opravica - započela je, a onda podijelila priču o nastanku ovog njoj važnog komada.

- Tražila sam jackpot kombinaciju tjednima, hodala sumanuto s mamom po Zagrebu od butika do dizajnera. Sjećam se da smo po toj Maksimirskoj hodale preko nekoliko puta. Linea Exclusive… pojam, Zoran Mrvoš je radio čarobne gypsy haljine prepune volana, dugih repova, šarene, lepršave. Cijeli moj pubertetski svijet stao je u tih x metara materijala (puno je materijala bilo u haljini - jer su volani jako široki). E sad, zašto nismo kupile tamo haljinu, ne znam, možda je bila preskupa, možda sam ja imala neku fiks ideju pa smo na kraju odustale od ekskluzivne kreatorske priče i same se bacile u kreaciju - otkrila je te dodala da je nosila haljinu s potpisom svoje mame.

- Mama ju je stvorila. Od nacrta do izvedbe. Bubica je bila modni konstruktor, radila je krojeve, šivala nam je konstantno odjeću, od hlača do kaputa…pa rekoh - imamo mašinu, imamo endlericu, imamo najbitnije - znanje, moramo samo naći taj nesretni materijal! Ostalo je povijest. Haljina je tu. I ostaje. Hvala mama i za tu tako malenu, a veliku stvar. Kako ju je samo zapeglavala i jedva ušila moj mali grudnjak da budem sretna. I na kraju imam ekskluzivno djelo mog najvećeg kreatora. Eh. Vratilo me - napisala je Ivana.

Pratitelji su joj u komentarima ostavili mnoštvo srca. "Predivna haljina i još puna majčine ljubavi", "Wow predivna si", "Haljina zrači ljepotom utkane mamine ljubavi u nju, a to ne može ni jedan modni kreator", pisali su joj.

Podsjetimo, Ivana svojoj pokojnoj mami Bubi često posveti objavu na društvenim mrežama. Tako je povodom njezinog rođendan, koji je u travnju, pokazala neke fotografije te uputila emotivnu poruku. Svojoj mami odala je počast i tetovažom na svojem tijelu. vana je odmah ispod srca istetovirala posljednje tri riječi koje joj je uputila majka. "Bolonjez je gotov", natpis je na tetovaži koja krasi Ivanino tijelo.

