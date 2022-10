Dugo se šuškalo da Saša Matić zbog brata nije htio ići na operaciju i vratiti vid, a onda je otkrio pravu istinu o tome

Saša Matić omiljen je glazbenik nekih naših sportaša, pjeva im na svadbama, a pojavio se i na rođendanu pjevačice Severine. Koliko je voljen u Hrvatskoj svjedoči i činjenica da su mu oba koncerta u Areni Zagreb raspodana.

Mnoge zbog toga zanimaju detalji iz njegovog privatnog života, a neke je zanimalo što se dogodilo da su braća Dejan i Saša Matić, obojica izgubili vid. Fanovi su, naime, doslovno godinama teoretizirali o tome. Matiću su, pisali su ranije srpski mediji, rođeni prerano, a potom smješteni u inkubator. Ubrzo je otkriveno da su obje bebe slijepe, a navodili su da se dogodila pogreška liječnika.

Da je stvarno riječ o medicinskoj nepažnji potvrdio je Dejan Matić.

- To je nepažnja. Sada, koga... Nisam išao u detalje i raspitivao se čija. Je li liječnik, je li medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je prijevremeno rođenje. A da je bila nepažnja, bila je - kazao je jednom prilikom za Telegraf.

Saša je s druge strane komentirao glasinu koju obožavatelji vole prepričavati. Naime, dugo se šuškalo da je mogao operacijom vratiti vid, ali da to zbog Dejana nije htio učiniti.

- Ma ne, to je bez veze priča. Oni su htjeli na nama raditi nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi - rekao je.

Tada je naglasio i da ne želi više odgovarati na pitanja o toj temi.

- Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi da vi nemate pojma! Dvije najgore teme, one koje najmanje volim su - jesam li u svađi s bratom i što je bilo s mojim vidom. Moji prijatelji i ljudi koji su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svijetu. Jesam li se ja liječio i kod koga sam se liječio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: 'U kom pravcu idete?', a on je rekao: 'Koga to zanima osim mene?" - naglasio je Matić koji i zaključio: "Živim normalno i ne bih dao ovaj život ni za što na svijetu."

