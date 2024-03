Ivan iz 'Ljubav je na selu' otkrio lijepe vijesti: 'U vezi sam! One se lijepe na mene kao magnet!'

Farmera Ivana Detković mnogi se sjećaju iz showa "Ljubav je na selu" u kojem je pokušao naći ljubav, ali nije mu to baš išlo lako. Na romantično putovanje otišao je s kandidatkinjom Samantom Knežević, no njih dvoje nisu kliknuli na taj način. Nakon showa, Ivan je bio u vezi s kandidatkinjom Suzanom Kumer koja je bila na farmi Radoslava Biskupovića, no ubrzo su prekinuli.

- Shvatio sam da me prevarila, a imam i sve dokaze. Bila je s jednim mojim prijateljem koji je s nama bio na dočeku Nove godine. Rekla mi je da nema ništa s njim, a stalno se sastaju i dopisuju se - rekao je Detković za RTL.

- Ne čudi me jer su ljudi takvi. Ne krivim njega ni najmanje. On se pohvalio da je išao kod nje. Nisam ljubomoran, ali ne želim takvu osobu. Meni treba jedna ozbiljna djevojka koja je spremna biti vjerna, ali to je danas teško naći - objasnio je Ivan. Suzana je, pak, rekla da su sve izmislili te da nisu stvarno bili u vezi.

- Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka. U to vrijeme kada on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom - rekla je Suzana ističući da je Ivan preuveličao situaciju te ju koristio kao krinku i htio napraviti show. Nakon ovog ljubavnog razočarenja, Ivan je sada otkrio da ponovno ljubi.

- Lijepe se na mene kao na magnet. Trenutno sam u vezi s jednom, ali ne bih još javno o tome dok se sve ne posloži - rekao je farmer za RTL.

Podsjetimo, Ivan je nakon romantičnog putovanja sa Samantom pokušao ostvariti kontakt i s kandidatkinjom Irenom no ona nije bila zainteresirana.

VIDEO Ministar Habijan o tenisicama za koje se pisalo da ih je platilo 1700 eura