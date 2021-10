Isplivale prve fotografije Baldwina nakon tragedije: Shrvan i u suzama jedva stoji na nogama

Nezapamćena tragedija zavila je Hollywood u crno. Glumac i producent Alec Baldwin (63) ispalio je metak iz rekvizita na setu u Meksiku i nehotice ubio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu. Ubojstvo se dogodilo tijekom snimanju filma "Rust". Nesretna snimateljica odmah je helikopterom prevezena u bolnicu Sveučilišta New Mexico, gdje je proglašena mrtvom, dok je Souzu hitna pomoć odvezla u regionalni medicinski centar Christus St. Vincent.

Policija je odmah započela istragu tijekom koje je ispitan i Baldwin, a društvenim mrežama počele su kolati i fotografije shrvanog glumca koje su nastale nedugo nakon tragedije. Fotografije je na svom Twitter profilu prenio i poznati televizijski voditelj Piers Morgan, a na jednoj od njih Baldwin zabrinuto razgovara na mobitel, dok na drugoj potpuno slomljen i u suzama jedva stoji na nogama.

"Izbezumljeni Alec Baldwin, nakon što je slučajno upucao i ubio snimateljicu u na setu svog novog filma, i ranio redatelja. Kako se, zaboga, ovo moglo dogoditi?", napisao je Morgan u objavi.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

