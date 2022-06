Irena iz 'Ljubav je na selu' otkrila detalje o showu i što se događalo iza kamera: 'Ona se jako zaljubila'

Iako u showu nije došla do finala jer je farmer Krunoslav zbog nje plakao, Irena Slopšek, kandidatkinja 14. sezone sada kaže da su u dobrim odnosima. Naime, u showu 'Ljubav je na selu' prikazana je scena u kojoj je Irena sa jedne zabave otišla u društvu Kruninog prijatelja, što je njega jako pogodilo, štoviše toliko ga je pogodilo da su ga kćeri morale tješiti.

Ipak, Irena kaže da je sve to iza njih, te da smatra da postoji šansa da se između njih rodi i nešto više od prijateljstva.

Možda bi moglo biti nešto između nas, ali da se preselimo, da živimo sami, da imamo svoj mir. Mislim da mu je zasad dobro ovako, a kasnije ćemo vidjeti, možda i bude nešto.." rekla je za RTL.hr.

Dodala je i da se jedna kandidatkinja u Krunu jako zaljubila.

"Kruno je s Gogom dobar prijatelj. Ona se jako zaljubila u Krunu, no nije njegov tip" kaže.

Mnoge je zanimalo i zašto je stalno nosila perike. Sada je odlučila otkriti koji je razlog tome.

"Super mi je da svaki dan mogu promijeniti frizuru, jedan dan biti plava, jedan duga crna... Bila sam svaki dan drukčija. Inače sam imala frizuru kao Goga, crno sa strane, a gore plavo pa sam ovako s perikama bila drugačija", zaključuje.

Podsjetimo, sramežljivi Kruno se u finalnoj epizodi bez puno riječi pridružio svojim djevojkama, koje su pohvalile njegov stajling. No nije trebalo dugo čekati na prve razmirice. Gordana se prisjetila kako ju je Kruno prvu izbacio s farme, no nije mu to zamjerila jer se s njim čula već sljedeći dan. ''Svaki dan se čujem s njim mobitelom. Jučer sam bila i kod njega'', dodala je. ''Ti si pčelica, Kruno'', uzviknula je Irena. ''Ide malo do Irene pa ona ništa ne da, pa pokušava od mene, pa se onda prešalta na Gogu'', zaključila je Ines. ''Došla sam dan prije ovog snimanja u njegovu kuću. Jako puno smo razgovarali, još više smo se zbližili'', dodala je Goga, a farmer je rekao kako među njima ničega nije bilo i svatko je spavao u svojoj sobi.

