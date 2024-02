Igor je prvi natjecatelj koji je kviz napustio s 0 eura, a pomagala mu je i supruga

Igoru Kolaru iz Osijeka ''Joker'' je bio prvi kviz u kojemu je sudjelovao, no nažalost, početnička sreća nije mu bila naklonjena. Došavši do posljednjeg, 12. pitanja, nalazio se na ljestvici s 1.000 eura, a odgovorivši netočno, kviz je napustio s 0 eura. Tko je slavio 1984. na prvoj dodjeli MTV Video Music Awards, kao dobitnik prve nagrade u kategoriji videa godine? A) Michael Jackson (''Thriller'') B) The Cars (''You Might Think'') C) Cyndi Lauper (''Girls Just Want to Have Fun) D) The Police (''Every Breath You Take) – glasilo je posljednje pitanje na koje je Igor odgovorio A) Michael Jackson (''Thriller'') kazavši kako mu taj odgovor ''zvoni'' u glavi. Točan odgovor bio je B) The Cars (''You Might Think'').

Natjecatelj Igor sa sobom u kviz poveo je suprugu Eminu koja se okušala u bonus rundi te tako točnim odgovorima Igoru vratila jedan joker. Također, Igor ju je zvao u pomoć i kao superjokera za pitanje Dvije maske, jedna nasmijana a jedna tužna, povezujemo s grčkim kazalištem. Točnije s dramom. Maske predstavljaju tragediju i komediju. One su simbol dviju grčkih muza. Kojih? A) Melpomena i Talija B) Talija i Klio C) Melpomena i Klio D) Klio i Kaliopa. Supruga se odlučila za odgovor D, no točan odgovor je bio A) Melpomena i Talija, pa je tako Igor izgubio tri jokera.

Probleme mu je još zadalo pitanje U kojoj se saveznoj američkoj državi dogodio obračun kod OK korala? A) Texas B) Nevada C) Novi Meksiko D) Arizona. Igor je najprije na ovom pitanju iskoristio joker, a potom zaključao odgovor B) Nevada, no točan odgovor krio se iza D) Arizona.

