I u pedesetim godinama života David Bowie uronio je u aktualan, suvremen zvuk kao nitko iz njegove generacije

Prije točno 20 godina David Bowie objavio je jedan od svojih najboljih albuma pozne faze karijere, "Heathen", pa nakon njega "Reality" 2003. Te godine održao je i posljednju turneju, nakon koje se zbog problema sa srcem povukao iz javnosti, snimivši tek devet godina kasnije povratnički album "The Next Day" i na kraju "Blackstar", objavljen početkom 2016., nekoliko dana prije Bowiejeve smrti.



U prijevodu "poganin", "Heathen" je dočekan kao ostvarenje zvukom i stilom ponekad blisko legendarnom albumu "Scary Monsters (and Super Creeps)", kojim je 1980. zatvorio desetak besprijekornih godina rada. Njima je Bowie obilježio sedamdesete nizom stilskih mijena koje su se značajem i utjecajem mogle mjeriti s prethodnom odisejom Beatlesa u šezdesetima.