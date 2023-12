I peti je Fargo jednako bizaran i krvav kao što su bili njegovi prethodnici

Fargo 5, FX

Sasvim sigurno je svako od nas pronašao neki bizarni razlog zbog kojega je gledao film, a onda i svaku sezonu serije “Fargo”. Uradak Joela i Ethana Coena takav je kakvog jedino oni mogu osmisliti, svirep, šokantan, pomaknut na svaku stranu. I time dovoljno atraktivan da na njega pristaju najbolji glumci jer ovdje moraju pokazati najviše što imaju. U “Fargu 3” nastupio je i naš as Goran Bogdan. Sada je na redu “Fargo 5”, ponovo jednako bizaran i krvav kao što su bili njegovi prethodnici. “Fargo” ne volimo, ipak, zbog okrutnosti i bizarnost već zbog uvrnutih priča koje su izvorište kaotičnih situacija u kojima stradava tko treba i tko ne treba na najkreativnije načine. Koje je uvijek poželjno označiti sa 16+. Barem. Ili s “ne pokušavajte ovo kod kuće”. Kao i obično, i ovdje je nekoliko glumaca koje vrijedi izdvojiti prije negoli krenemo u opis nove priče iz Minnesote. U jednoj je od glavnih uloga Jennifer Jason Leigh, obećavajuća zvijezda 90-ih čija je karijera nekako ostala nedorečenom iako ne i neaktivnom, a da bi konačno uhvatila malo temperature s “Mrskom osmorkom” Quentina Tarantina, nakon čega je imala i uspjelijih pojavljivanja, pa je eto sada i u “Fargu”. I onda je tu još i Jon Hamm, o njemu sve znamo, a nekako još čekamo da mu doleti neka uloga gdje će dobiti status koji, rekli bismo, i zaslužuje. Kako bilo, Leigheva je u ovoj sezoni “Farga” zla punica, Lorraine Lyon, koja ima i agenciju za naplatu dugova, ne zvuči li to i nama poznato. I ona ima sina slabića, Waynea, koji ima suprugu, Dorothy, koja je malo više od kućanice, ima, naime, nešto drugačiju prošlost. Već je, je li, bila u braku, i to sa šerifom okruga Stark Royem Tillmanom, kojega glumi Hamm, a koji ju želi pronaći i vratiti kući. Tako Dorothy biva oteta od opasnih kriminalaca koje je platio Roy, no ispostavlja se da ona ima neke doista neobične i efikasne vještine preživljavanja. Zbog kojih joj punica ne vjeruje da je uopće i bila oteta pa joj nudi novac da napusti njezinog sina. Treba li i govoriti kako je body count već u prve dvije epizode novog “Farga” već ozbiljno visok, a svaka je šansa da će se tako i nastaviti u jesenskom sukobu različitih likova čudnih motivacija i shvaćanja događaja oko njih. Ako je suditi po prve dvije epizode, i novi je “Fargo” dobar, na nivou prethodnih sezona, tako da će ona njegova originalna publika ostati zagarantiranom, a možda se pridruži i još ponetko. Jedino što ova preporuka, a “Fargu” ipak treba uvijek dati prostora kao svojevrsnom fenomenu, ide pod “snađite se” jer se prikazuje na FX-u, što znači da će se pojaviti na Disney+ ali za neko vrijeme.

Znam kako dišeš, HBO Max

Nova serija Jasmile Žbanić prati život Nevenu Murtazić, odvjetnice koja radi u državnom tužiteljstvu u Sarajevu, no koja ima i obiteljskih problema. U procesu je rastave, živi s drugim muškarcem i sinom koji je reper s karijerom u nekom usponu. Po tome reklo bi se kako se radi o svojevrsnom pandanu britanske “Sretne doline”, budimo i malo slobodni. Nevenin život počinje se snažno zakretati nakon samoubojstva jednog maloljetnika čiji otac između ostalih za to optuži i njezino sina. Odjednom joj se raspadne sve, pa ona kroz sljedeći slučaj nastoji ispraviti svoje propuste, ponajprije s vlastitim sinom. Znamo da je Jasmila Žbanić majstor teških i komornih tema, pa je i ovdje pokazala veliki dio svojeg umijeća uz svesrdnu asistenciju Jasne Đuričić koja je glavnu ulogu nosila i u znamenitom njezinom filmu “Quo vadis, Aida?”, koja izvrsno tumači lik Nevene. Riječ je o zaista dobroj seriji, no ipak ne i o nečemu najboljem što bi iznimna bosanskohercegovačka redateljica napravila. Ali svakako je treba pogledati, i zbog tematike i zbog rijetkosti ovakvih serija koje su zaista potrebne.

Robbie, Netflix

Jedan od najvećih svjetskih zabavljača koji je svojedobno nastupio i u Zagrebu, u ovom je dokumentarcu odlučio odvrtjeti još jednom tisuće i tisuće sati snimljenog materijala u kojem je prikazana njegova karijera i život. Svi usponi i ekstaze, ali i svi padovi koji su u njegovom slučaju znali biti jako bolni. Kako pomodno, reći ćete, no bez obzira na to što zvijezde generacije kojoj pripada i ovaj autor imaju u posljednje vrijeme istovariti sve pred najširu javnost postižući tako, valjda, i mir sami sa sobom, priča o Robbieju Williamsu nešto je ipak drugo. Činjenica je kako je Robbie, danas otac četvero djece u sretnom braku, rođeni zabavljač čiji je konačni put do slave bio sve samo ne prirodan i lagan. Podcjenjivanje, traženje puta iz tuđih sjena tražili su više, pa i talentiranog autora kakav je Guy Chambers koji se također pojavljuje u ovom filmu, a koji nam je nešto od toga što se ovdje vidi i osobno ispričao za jednog gostovanja u Zagrebu. Jedan je Robbie Williams i zbog toga što se ne libi podijeliti svoj život sa svima.

Upload, Amazon Prime Video

Povremeno se isplati malo zaviriti i po vlastitim bilješkama jer se ispostavi da je bez preporuke prošla neka serija koja se ovdje morala naći. Upload je jedna takva serija kojoj je trenutno u toku treća sezona, no to vam samo mora biti poticaj da potrošite koji hladni dan na čisto bingeanje. Moderna tematike granice digitalnog i materijalnog ovdje je prikazana u vrlo bliskoj budućnosti. Jer, 2033. ljudi se mogu uploadati u virtualni život poslije života. Tako Nathan Brown, koji je u ovom životu bio računalni programer, umre preuranjeno, ali je uploadan u luksuznu destinaciju Lakeview. No ipak ne može pobjeći svojoj djevojci Ingrid. Susreće Noru koja je njegova predstavnice službe za korisnike. Kako njihov odnos jača, tako Nora shvaća kako Nathan možda nije trebao umrijeti, odnosno to se nije dogodilo slučajno. Zgodna serija gdje se miješaju teme života i smrti, interakcije čovjeka i tehnologije, pa međuljudskih odnosa. A ima i ponešto humora koji održava ritam koji daje mlađa glumačka ekipa s ponekim poznatim licem.