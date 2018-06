I ove godine na kino repertoaru pravi je hit film s gay tematikom

U novom izdanju filmske emisije Večernjakovi kritičari Robert Bubalo i Samir Milla govore o francuskom filmu "Zadrži dah", hitu "Deadpool 2", romantičnoj komediji "S ljubavlju, SImon", te iznenađenju na HBO-u, filmu "Priča". Recenziramo i odličnu seriju "Amerikanci", koja je završila prošlog tjedna.

Na kino repertoaru posebno valja izdvojiti "S ljubavlju, SImon", redatelja Grega Berlantija. Simon je srednjoškolac koji se zaljubio u anonimnog kolegu s kojim se dopisuje, ali ne zna njegov identitet. Dok tpokušava saznati tko je on, puno nauči i o sebi. Zanimljivo je kako je još jedan film gay tematike jako dobro napravljen, baš kao i prošlogodišnji hit "Skrivena ljubav (Call Me By Your Name)".

Nakon šest sezona ispratili smo i odlične "Amerikance", jednu od najboljih serija proteklog desetljeća. Priča je to o ruskim špijunima koji u Aerici tijekom 80-ih čine grozna nedjela, no opet nekako navijamo za njih. Pogledajte novu filmsku emisiju: