Hrvatska glumica o teškoj borbi: Upala sam u pakleni krug, potpuno sam narušila psihičko i fizičko zdravlje

Zagrebačka glumica Petra Svrtan otvoreno je progovorila o svom problemu s poremećajem prehrane i kroz svoj primjer želi ukazati na ovaj problem i kaže kako su poremećaj prehrane konačna posljedica potrebe da se uklopimo u društvo.

- Od početka svojega puberteta okretala sam se poremećaju prehrane kao savezniku u potrebi da uspostavim kontrolu nad svojim životom. Život je pun promjena, a hormoni igraju ogromnu ulogu u svemu - tijelo se mijenja, buja, raste, u pubertetu ne prepoznajemo sebe, a previše nezreli smo da bismo to prihvatili kao normalan tijek života - ispričala je Petra za Story. Pita se koliko još ljudi mora završiti u bolnici ili umrijeti od poremećaja prehrane da bismo prigrlili svoja tijela kao moćne kreacije, sposobne stvoriti život i živjeti slobodno i neopterećeno?- pita se Petra. Veli kako se od početka svog puberteta okretala poremećaju prehrane kao savezniku u potrebi da uspostavi kontrolu nad svojim životom. Pubertet je izazovno razdoblje i mladi se suočavaju s brojnim promjenama.

- Počela sam gubiti kilograme kao odgovor na to sve i kad god bi mi bilo teško, prionula sam napornom radu, vježbala i smanjivala porcije dok ne bih izgubila nekoliko kilograma i onda bi mi laknulo, no, naravno, samo nakratko - prisjetila se Petra. Kad bi počela dobivati na kilaži za nju je to bio gubitak kontrole i vratila bi se onda dijetama. Petra kaže kako je problem što vanjski izgled nudi kao jedino rješenje za duševnu bol.

- Nažalost, moje psihičko i fizičko zdravlje potpuno sam narušila krajem akademije - upala sam u pakleni krug opsesije, bila sam neopuštena, stalno u grču, bojala sam se i brinula zbog svega, moja svakodnevica bila je obojena tjeskobom, perfekcionizmom i stalnom brigom. Tijekom fakulteta je počela ići na psihoterapiju i kaže kako bi svima to preporučila jer je uz terapiju dobila sigurnu zonu podrške. - Nakon što za sobom ostavimo bolne okove poremećaja prehrane, možemo prigrliti život sa svim svojim iznenađenjima, ljepotama i razočaranjima - poručuje Petra.

VIDEO Dvojnica Jennifer Aniston preko noći je postala hit na društvenim mrežama: Ista je!