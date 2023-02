Preminuo Trugoy The Dove, član kultne rap grupe De La Soul

David Jude Jolicoeur, poznatiji pod umjetničkim imenom Trugoy the Dove preminuo je u 55. godini života. Trugoy je bio poznat kao član rap trija De La Soul, jedne od najutjecajnijih hip-hop grupa svih vremena. Uzrok smrti nije naveden.

Trugoy je posljednjih godina otvoreno govorio o svojoj borbi s kongestivnim zatajenjem srca. U De La Soulovom videu "Royalty Capes", Trugoy je iskreno rekao o tome kako ga je narušeno zdravlje spriječilo u nastupu.

- Spreman sam samo da se vratim na pozornicu. Nedostaje mi to. Volim putovanja. Volim biti u društvu svojih momaka i želim to natrag - kazao je rapper. Grupa De La Soul prošlog je tjedna bila dio Grammyjevog hip-hop nastupa, ali Trugoy nije bio na pozornici sa svojim kolegama.

Poznati kao jedni od najinovativnijih izvođača u povijesti rapa, De La Soul su ostavili svoj trag, posebno u ranim devedesetima, kada su predstavljali zabavnu ravnotežu tadašnjoj rastućoj gangsta rap sceni.

Članovi grupe uz Trugoya su i Vincent Manson, poznat kao Pasemaster Mase, i Kelvin Mercer, poznat kao Posdnuos. Grupa je formirana 1988. nakon što su zajedno pohađali srednju školu u Amityvilleu, New York.

De La Soul je 1989. izdao svoj debitantski album “3 Feet High and Rising” koji je uključivao i hit “Me, Myself and I", a veliki uspjehg postigli su i drugim albumom "De La Soul Is Dead" 1991.

- Mislim da je element tog vremena onoga što se događalo u glazbi, hip-hopu i našoj kulturi, otvorilo umove i duhove da vide i isprobaju nove različite stvari - rekao je Jolicoeur za Billboard prošlog mjeseca.

Tijekom njihove izvođačke karijere, De La Soul su bili nominirani za šest nagrada Grammy, osvojivši jednu za najbolju pop suradnju s vokalom za “Feel Good Inc.” 2006. godine.

“The Magic Number”, još jedna pjesma s njihovog debi albuma “3 Feet High and Rising”, predstavljena je kao završna pjesma u filmu “Spider-man: No Way Home” 2021. godine, što je dovelo do novog interesa za ovaj rap trio, no fanovi ih nisu mogli čuti na streaming servisima zbog pravnih komplikacija s bivšom izdavačkom kućom Tommy Boy Records.

Nakon što je njihov katalog preuzela izdavačka kuća Reservoir media ti problemi su riješeni, i najavljeno je kako će prvih šest albuma grupe biti dostupno na streamingu u ožujku 2023. De La Soul su ovog proljeća najavili i nove nastupe, između ostalog i u Europi.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'