Hollywoodski grubijan u novoj ulozi: Pogledajte tko će biti 'tihi kum'

Američka glumačka legenda Harvey Keitel u novom će biografskom filmu glumiti židovskog mafijaša poljskog porijekla Meyera Lanskog, bliskog prijatelja i suvremenika zloglasnoga gangstera Bugsyja Siegela, objavili su filmski distributeri.

Film pod nazivom "Lansky" fokusiran je na drugi dio mafijaševa života kad je tada umirovljeni bivši šef Murder Inc. bio u svojim sedamdesetim i živio u anonimnosti u floridskom Miami Beachu, objavili su iz Voltage Picturesa.

Meyer Lansky je u početku organizirao malu bandu koja se bavila kockanjem i krađom automobila. Lanskyjev je cilj bio organizirati židovske tinejdžere iz svojega bruklinskog kvarta na isti način na koji su bili organizirani Talijani i Irci. Smireni i staloženi poljski Židov bio je 'čovjek s mozgom', a zvali su ga 'tihi kum'.

Prva osoba koju je 1918. pridobio za svoju bandu bio je Benjamin Siegel. Zajedno su osnovali Bugs and Meyer Mob, 'tvrtku' koja se bavila sklapanjem ugovora između različitih bandi koje su krijumčarile alkohol u New Yorku i New Jerseyju. Deset godina kasnije osnovali su Murder Inc.

Film je u predprodukciji, a snimanje počinje u kolovozu.

Keitel je poznat po ulogama tvrdokornih momaka i grubijana. Ostvario je iznimne uloge u kultnim filmskim klasicima: "Reservoir Dogs" (1992.) i "Pulp Fiction" (1994.), no zapaženu je ulogu ostvario i u filmu "The Piano" za koji je 1993. Oscarom za režiju nagrađena Jane Campion. Godine 2015. ostvario je iznimnu ulogu u Sorrentinovu filmu "Mladost", zajedno s Michaelom Caineom i Rachel Weisz. Za ulogu u filmu "Bugsy" 1992. je bio nominiran za Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu.

Režiju za film "Lensky" potpisuje Eytan Rockaway, koji je napisao i scenarij utemeljen na predlošku izraelskog redatelja Ide Fluka i Sharon Mashihi.

Premda je scenarij djelomično fikcija, Flukova i Mashihina priča dijelom se temelji na intervjuima koje je s Lanskym vodio redateljev otac, profesor povijesti Robert Rockaway.

Godine 1993, Rockaway je objavio knjigu pod nazivom "But He Was Good to His Mother: The Lives and Crimes of Jewish Gangsters".

Lansky je umro 1983. u dobi od 81. godine u svojem domu u Miamiju kao vrlo bogat čovjek od posljedica raka pluća. Ondje je i pokopan.