Gospodin Savršeni ipak nije tako savršen! Evo na čemu još mora dosta poraditi

Goran Jurenec trenutno nosi titulu ‘’Gospodin savršeni’’ jer je muškarac za čiju naklonost se bore kandidatkinje istoimenog televizijskog reality showa.

Njegove oči su sanjarske, čarobne a u njima se ogleda duboki ocean i mistično zvjezdano nebo. Izvana suzdržan u emocijama, a iznutra pravi strastveni i osjećajni muškarac koji se tako štiti da ne bude povrijeđen.

On uglavnom izbjegava konfrontaciju, ali voli uvijek biti u pravu jer tako štiti vlastitu koncepciju istine i svijet.

Goran teško podnosi bol i ružne stvari mada ih je iskusio kao dijete i kao mladić. Ali koliko god izgledao ‘’slab’’ on u karakteru ima duboku snagu, intuiciju kao sposobnost vizije.

Pun je kreativnih interesa: voli filmove, poeziju, fotografiju, lijepe price, talenat za dramu tj glumu, i urođeni dar za psihologiju.

Emocionalno uključen u sve čime se bavi i uživa u onome što radi. Okružuje se ljudima koji se slažu sa njegovim pogledima na svijet. Ima ambicioznost, želju za uspjehom ali ne pod svaku cijenu, Zbunjen je kada treba odabrati poslovnu ponudu ili žensku. Za sebe ima visoke standarde. Želi drugima praktično pomoći, ali se često baš u njih razočara.

On skriva nježne osjećaje i maštu, potiskuje vlastite vrline, pa je zato teško mu se do kraja približiti se.

Može nevjerojatno brzo reagirati u različitim situacijama i biti bolji od svoje konkurencije. Treba ga stimulirati na nadmetanje kako bi postigao maksimum. Odlično se snalazi u svakoj vrsti diskusije, ali zna izjaviti ono što ne misli kako bi isprovocirao ljude i njihove reakcije. Pomalo je rob dužnosti i obaveza, voli da je sve unaprijed isplanirano i organizirano iako će se između obaveza opustiti, ali se drži svojih navika. Poroci i neuredan život mu štete zdravlju I zato se drži svojeg reda. Oduvijek privlači pozornost ljudi, javna je osoba i uvijek će to biti.

Ima fotografsku memoriju, pogotovu memorira i lako uči ono što ga zanima, lako pamti komplicirane i neobične stvari i pojmove.

Vrlo je popularan među prijateljima kojima je uvijek pri ruci, voli im prirediti i organizirati ugodno druženje. Mora još dosta raditi da postigne emocionalnu sigurnost i osjećaj identiteta. Roditelji su bili u konfliktu, otac u sputavanju. Kao dijete mislio je da je on uzrok konflikata pa se nije izražavao spontano. Djetinjstvo je bilo teško, zbog oca. Sa životnim iskustvom je postajao jači i zato je samom sebi jedini autoritet. Njegov dobar odnos sa mamom znači da dobro razumije potrebe žena

KAKVU PARTNERICU TRAŽI I TREBA:

Goran treba postojanu i stabilanu partnericu, lojalanu, čvrstog karaktera i spontanih emocija, savršenog izgleda (prvenstveno skladno građenu i klasično lijepu tj pravilnih crta lica). Stalo mu je da partnerica ima vlastiti identitet i ugled, ali da su kompatibilni, a ne da je potpuna suprotnost ili da je naporna ona ili da im je napor uskladiti život. Očekuje međusobnu podršku. Partnerica mora biti ekonomski neovisna itreba imati neki svoj talenat koji je izdvaja od drugih.

Izuzetno mu je definiran ukus i odabire kvalitetu u odjeći, a voli sklad i umjerenost, marku odjeće, maks dvije kompatibilne boje. Zato od djevojke očekuje gotovo savršeni sklad. Način izražavanja emocija je promjenjljiv: od ispunjavanja svake želje do prave kritike i dramatiziranja.

Sam odnos kreće se od vjernosti do nevjere, ovisno koliko je zadovoljan u odnosu, a uvijek nekako ima više opcija (djevojaka) jer se plaši potpuno predati. Duboke emotivne reakcije više proživljava duboko u sebi (blokira svoje emocije), a to je ujedno znak da može imati i dvojnu vezu tj biti dio ljubavnog trokuta (što je i bio). U stvari se plaši da mu se srce slomi (to je već doživio i ‘’jedva preživio’’).

Goran ima sasvim dovoljno strasti iako tako ne djeluje Ovaj show će mu poslužiti da riješi psihološku transformaciju, tj da riješi svoje duboke probleme (emocionalne) i ‘’reprogramira’’ svoju svijest.

Mišljenja sam da se neće fatalno zaljubiti, ali će ostvariti jednu prolaznu vezu, lijepu avanturu. Formalni brak mu ne bih niti preporučila. U 2020. ostvaruje jednu novu stepenicu u popularnosti i tada će pronaći tj ostvariti tu svoju veliku ljubav. Nikada nije kasno zar ne?

