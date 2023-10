Goran Belošević postao doktor znanosti, njegova Ecija nije mogla sakriti ponos

Domaći glazbenik Goran Belošević, suprug bivše radijske voditeljice i PR stručnjakinje Ecije Belošević (37), pohvalio se pratiteljima da je obranio svoju doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te da je sada doktor znanosti. Objavio je i fotografije iz dvorane u kojoj je branio svoj rad, a na jednoj od njih pozirao je i sa svojom trudnom suprugom.

"30.10.2023 - doktor znanosti dr.sc. Prosjek ocjena studija = 5.0. Ocjena disertacije = magna cum laude. Od srca hvala svima", napisao je. Ecija Ivušić mu je u komentarima poručila da je ponosna na njega.

Zagrepčanin Goran Belošević široj javnosti poznat je kao bubnjar benda 'Pravila igre', no to nije jedino čime se ovaj svestrani glazbenik bavi. Od malih nogu pokazivao je veliki interes prema glazbi, posebice bubnjevima, što i ne čudi s obzirom na to da dolazi iz glazbene obitelji. Goranov otac i stričevi bili su dio glazbene grupe Bell.

Osim glazbe, Belošević se kao dijete počeo baviti tenisom, igrao ga je profesionalno sve do 21. godine. Nastupao je po turnirima diljem svijeta, a osvojio je titule kao što su seniorski i juniorski prvak Hrvatske. Bio je član i hrvatske reprezentacije u svim juniorskim dobnim skupinama. Zbog ozljede tenisku karijeru završio je 2006. godine i vratio se glazbi.

2014. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dobio titulu magistra ekonomije.

Danas je direktor muškog teniskog ATP Challenger turnira Zagreb Open. Tamo je i upoznao današnju suprugu Eciju, koja je bila glasnogovornica turnira.

Bubnjar grupe Pravila igre i bivša voditeljica vjenčali su se 10. rujna na otoku Vrniku pred oko 80 uzvanika, među kojima su bili i pjevačica Nives Celzijus, poduzetnica Snježana Schillinger, bivša kraljica Hrvatske Antea Kodžoman, i članovi grupe Pravila igre.

Svoju vezu potvrdili su na ljeto 2016. godine, a da ih veže nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva, dalo se naslutiti početkom lipnja te godine kada je Ecija na svom Instagramu objavila snimku iz zračne luke u kojoj ju je nakon poslovnog putovanja dočekao Goran s njezinim psićem Riom. Kad je ugledao Eciju kako dolazi s prtljagom, Rio je nakratko pobjegao, a ubrzo ga je sustigao bubnjar sastava Pravila igre nakon čega je svoju odabranicu nježno zagrlio i poljubio.

Svoju vezu odlučili su potvrditi i zarukama nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja.

