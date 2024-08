Glumica Tara Thaller nakon razvoda zaljubila se u plesnog partnera iz showa i sada mu posvetila emotivnu objavu

Glumica Tara Thaller emotivnom objavom na Instagramu svom dečku Mateu Cveniću čestitala je 29. rođendan. Objavila je nekoliko fotografija i napisala: Njemu je 29. godina. Sretan rođendan ljubavi. Ispod objave čestitkama su se pridružili i njihovi pratitelji i brojni prijatelji. Otkako je javnost saznala da su zajedno Tara i Mateo, koji su se upoznali u "Plesu sa zvijezdama", često objavljuju zajedničke trenutke na društvenim mrežama i ne skrivaju svoju zaljubljenost. Dok je sudjelovala u ovom showu Nove TV Tara je bila u braku s glazbenikom Farisom Pinjom i iako su mnogi mislili kako je Mateo bio uzrok njezinog razvoda, Tara nam je nedavno u intervju rekla da to nije istina.

- Nakon tog projekta puno se stvari promijenilo u mom životu. Već sam rekla i da brak s Farisom ne bi opstao i da nije bilo tog projekta. Putem smo shvatili da nismo jedno za drugo, a naš odnos nije bio baš najbolji. S druge strane, što se tiče pristupa poslu i svemu, mislim da je svoje prste u tome imao i Mateo zato što je u životu jako puno radio i preuzimao inicijativu te me gurao da više radim na sebi i da sebe izložim najboljem - ispričala nam je Tara nedavno. Otkrila je i kako se razvijao njezin odnos s Mateom koji joj je u showu bio plesni partner.

- Šest mjeseci smo svaki dan bili zajedno, ali njega nisam gledala tako da mi može biti potencijalni partner, kao ni on mene jer sam bila u braku. S vremenom smo postali dobri prijatelji i shvatili da se rodila ljubav. Mislim da je to bila naša sudbina, jer da nisu bile takve okolnosti, ne znam kako bismo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Znali smo među sobom komentirati – što bi bilo da smo se upoznali i ranije... Mislim da smo oboje prošli ta neka životna razdoblja u kojima ne bismo funkcionirali kao par. Sve je stvar dobrog trenutka i sudbine...- otkrila nam je glumica. Pričala je i kako izgleda njezina i Mateova svakodnevica i dolazi li do nesuglasica?

- Kada smo se tek uselili u zajednički stan, bila je faza privikavanja jedno na drugo. Dobro razlučujemo i balansiramo vremenom, dosta smo zajedno, ali imamo i vremena za obaveze i ostale ljude u našim životima. Od početka našeg odnosa pa sve do ad mislim da smo napredovali i učimo jedno od drugog. Važno je staviti ego i ponos po strani i nikako se ne boriti protiv osobe koju voliš, već se treba boriti za nas. Kada je riječ o našoj svakodnevici, podijelili smo sve kućanske poslove, ja bolje kuham i taj dio mi je prepustio. Uostalom, ja sam vegetarijanka od svoje pete godine, a on Slavonac koji ne može bez mesa pa onda u jela, ako je potrebno doda meso, što je sasvim u redu. Nikome ne namećem svoja uvjerenja - kaže Tara.