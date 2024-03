Gledatelji zgroženi Lovrinom izjavom: 'Sram ga može biti, kakav glumac'

RTL-ov sociološki eksperiment "Brak na prvu" se nastavlja, a nakon što su parovi odradili prvu ceremoniju nastavljaju sa zajedničkim životom i izazovima. Nakon što su eksperti na ceremoniji primijetili da Lovre i Klara imaju problema u odnosu, odlučili su im pomoći te se stručnjak Boris uputio do njih kako bi porazgovarali. Prvo su bili svi zajedno, a potom je Boris odlučio porazgovarati sa svakim od njih na samo. Prvo je želio popričati s Klarom - njoj najviše smeta što je Lovre negativan i uvijek u ulozi žrtve. Smatra da je dobar čovjek, ali zatrovan od lošeg života. Boris je savjetovao Lovru da bude svoj, da proba dati šansu sebi i da se izdigne nad prošlosti, a on je rekao kako im je bilo odlično sve dok nisu došli na medeni mjesec, kad je sve krenulo nizbrdo. „Klara je rekla da sam mekušac, da nemam tu čvrstinu u sebi, nisam jak i siguran u sebe“, rekao je i otkrio da ga je to pogodilo. Na kraju je šapnuo Borisu: „Nije naviknula da je muški odbiju za seks, a ja nisam htio i to joj je povrijedilo ego. „Netko nije dobio nešto što se naviknuo od drugoga dobiti i na što svi skaču, ja nisam skočio i sad me treba spuštati tamo gdje sam najtanji“, zaključio je.

Ovakav razvoj događaja nije se svidio gledateljima koji su to istaknuli na društvenim mrežama. "Sram ga može biti", "Kakva je ovo izjava? Treba ga tužiti', "Kakav glumac, tone sve dublje i dublje...", "Nevjerojatno iritantan lik", "Stvarno jeziv lik", pisali su u komentarima na društvenim mrežama, a neki su istaknuli i da sada razumiju Klaru jer Lovre stalno mijenja mišljenja.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Podsjetimo, u ovom tjednu stručnjaci će pred parove stavljati razne izazove i aktivnosti kojima bi se trebali pozabaviti. „Zadatak rangiranja fotografija jedan je od najizazovnijih u ovom eksperimentu. Smisao tog zadatka je otkriti što naše parove fizički privlači na partneru“, objasnila je

Kao i ostali parovi, i Renata i Josip dobili su zadatak poredati kandidate po fizičkoj privlačnosti. Renati je najprivlačniji Alen jer ima lijep osmijeh i voli tamnije muškarce. „Pričali smo sinoć o njezinu odnosu s njim pa sam pokušao shvatiti koliko ona njega poznaje, a zaključak je da ga apsolutno ne poznaje. Pričali su dvaput po pola sata, pa je suludo da tvrdi da joj je frend“, rekao je Josip, a zatim je Renata odabrala Tiaga, Lovru, Filipa i na kraju Antona. Josipu je najprivlačnija Nikolinu jer je niža pa osjeća veću dominaciju pa Klara zato što u očima ima nešto perverzno. Potom se odlučio za Tamaru za koju kaže da ima dosta muške energije, ali ima nešto u očima što ga privlači. Na kraju je stavio Anu i potom Tinu. Dobili su i svoje fotografije koje su stavili na prvo mjesto.

Isti zadatak dobili su Tamara i Filip. Filip je kao najprivlačniju djevojku stavio Renatu koja nije njegov tip, ali sviđa mu se što je tiha i ponaša se damski. Zatim Nikolinu jer je s njom najviše pričao i čini se kao dobra osoba. „Mislim da mu nijedna žena nije fizički privlačna, ali i on je sad shvatio da izgled nije ključan“, rekla je Tamara. Potom je odabrao Klaru, Anu i na kraju Tinu. Tamari je najprivlačniji Tiago jer joj njegova energija jako odgovara. Potom se odlučila za Antona koji joj je najdraži muški kandidat, a zatim Lovru, Josipa i Alena jer smatra da on koketira sa svim djevojkama. Na kraju su dobili svoje fotografije i Filip je Tamaru stavio na prvo mjesto jer mu je najdraža od svih i drago mu je što je dobio upravo nju. Tamara je bila ugodno iznenađena, ali ona je njega stavila na drugo mjesto nakon Tiaga.

GALERIJA Svi parovi u showu "Brak na prvu"

Alen i Renata odlučili su otići na ručak. Poznaju se već 18 godina, odrasli su u istom kvartu, išli u istu osnovnu školu, oboje su po struci novinari i bave se pjevanjem. Alena zanima kako Renata vidi njega i Anu kao par, a ona je rekla da si fizički super odgovaraju, ali i da se primijeti da nemaju dobar odnos. „Žao mi je što je sve to tako osobno shvatila jer ne možemo se svi svima svidjeti“, rekla je Renata. Alen joj je priznao da je nju stavio na prvo mjesto, a Ana je stavila Josipa pa je sugerirao da odu svi na neki piknik, a Renata mu je potom otkrila da je i ona njega stavila na prvo mjesto. „Renata i Nikolina su moj broj jedan u ovom showu i nemam to zašto skrivati“, dodao je Alen.

VIDEO Gdje je danas Stefany Hohnjec? Okrenula se vjeri, a suprug joj je završio u pritvoru