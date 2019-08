Glasujte za nove prijedloge CMC top ljestvice!

Ovog vikenda samo na našem portalu možete glasovati za novi prijedlog koji će se naći na CMC Top 30 – nacionalnoj top-ljestvici.

Samo će glasovi čitatelja portala Vecernji.hr od petka do ponedjeljka odlučivati koja nova pjesma ulazi u CMC Top 30. Prvi prijedlog je Vanna i pjesma 'Kad smo se voljeli', drugi prijedlog su Tomo in der Muhlen feat. Helena Gudelj & Kurtis Blow i pjesma 'Ljubi me do bola', a treći prijedlog su Sergej feat. Who See i singl 'Pusti probleme'

