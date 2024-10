Gerard Pique nakon dvije godine otvoreno o raskidu sa Shakirom: 'Izgovorene su neistine, ne mogu to kontrolirati'

Bivši nogometaš Barcelone i španjolske reprezentacije, Gerard Pique (37), gostovao je u jednoj emisiji na španjolskom CNN-u, gdje je prvi put nakon dvije godine progovorio o prekidu s pjevačicom Shakirom (47). Naime, dvojac koji zajedno ima dva sina, Milana (11) i Sashu (9), raskinuo je u lipnju 2022. nakon što se u javnosti pročulo da je Španjolac prevario Kolumbijku s 12 godina mlađom Clarom Chia Marti. U najnovijem intervjuu Pique optužuje bivšu partnericu da nije bila potpuno iskrena o cjelokupnoj situaciji.

- Na kraju, ono što je ispričano nije prikazano onako kako je stvarno bilo. Ne mogu to kontrolirati - započeo je pa se dotakao svog sadašnjeg života: - Najbolje je što sam sada okružen svojim najdražima, obitelji, prijateljima, ljudima koji me stvarno poznaju. Oni znaju kakav sam i što radim i to mi daje mir. Jako sam sretan, lijepo se provodim i osjećam se privilegirano. Život kakav sam imao, mogućnost da igram za klub svog života više od dvadeset godina, divna djeca, nevjerojatna obitelj, prijatelji za cijeli život, oni iz škole koje još uvijek imam - zaključio je slavni nogometaš.

Podsjetimo, u intervjuu koji je dala za španjolsko izdanje magazina People Shakira je otvoreno progovorila o razlazu sa slavnim nogometašem Gerardom Piqueom. Izjavila je kako je mislila da neće "preživjeti" kada je saznala da ju je bivši nogometaš Barcelone "izdao" i "prevario" dok je njezin otac ležao u bolnici na intenzivnoj njezi.

- Tata je došao u Barcelonu kako bi me utješio nakon što sam bila obuzeta tugom zbog prekida. Na prvoj pričesti mog sina Milana se pri padu teško ozlijedio i završio je u bolnici - ispričala je dobitnica Grammyja o svom ocu, Williamu Mebaraku Chadidu. - Sve se dogodilo odjednom. Moj dom se raspadao. Preko medija sam doznala da me varao dok mi je tata bio na intenzivnoj - priznala je Shakira. Rekla je kako joj je u tom trenutku bilo najteže što ne može dobiti savjet od oca koji joj je toliko trebao jer je on bio u bolnici i nije ga htjela uznemiravati.

Strahovala je za zdravlje svog oca, a istovremeno bila je shrvana i zbog Gerardove nevjere i bio joj je to najteži period. Sada kada se njezin otac oporavlja, pjevačica je pohvalila njegovu "otpornost" - kao i njegov dugogodišnji brak s njezinom majkom, Nidijom Ripoll Torrado. - Oboje su bili odraz tog sna koji mi se nije ostvario. Ali nadam se da su oni uzor mojoj djeci, mojim sinovima Milanu (11) i Sashi (9) - rekla je Shakira.

Shakira je početkom 2023. objavila je pjesmu 'BZRP Music Sessions #53' kojom je otkrila kako ju je njezin partner, umirovljeni nogometaš Gerard Pique prevario. Nakon ove pjesme mnogi su se mediji pozabavili ovom temom, a i Shakirini brojni obožavatelji stali su na njezinu stranu. Naime, Pique je Shakiru prevario sa studenticom Clarom Chiom Marti i u zadnje vrijeme se šuška kako će par uskoro otići pred oltar. - Gerard Pique i Clara Chia će se vjenčati. Bivši nogometaš i njegova djevojka donijeli su ovu vrlo važnu odluku. Isplanirali su i idealan trenutak da podijele sretnu vijest - prenosi Daily Mail.

