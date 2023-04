Georgina je u dokumentima Ronaldova 'robinja', a veza im je u krizi: 'Cristianu je dosta nje'

Nakon što je ovih dana internetom kružio dokument u kojem je Georgina Rodriguez (29) označena kao "robinja" Cristiana Ronalda (38), počelo se špekulirati kako je njihova sretna veza, koja je duga već sedam godina, u krizi. A svoja predviđanja podijelio je i portugalski voditelj Leo Caeiro.

- Govorim to mjesecima. Ne ide im dobro, a izgledno je i da će se razići. Stvarnost je da je Cristianu dosta nje. To je realnost. I dalje kažem da vjenčanja neće biti - rekao je.

Izvori već neko vrijeme tvrde da odnosi slavnog para nisu najbolji. Navodno, slavnom nogometašu je dosta njezinog 'sebičnog' ponašanja.

I javnost ju je kritizirala zbog 'hvalisanja' luksuznim životom, a brojni su mislili kako će se par vjenčati nakon njihovog preseljenja u Saudijsku Arabiju jer tamošnji zakoni ne dozvoljavaju vanbračni zajednički život, no to se nije dogodilo.

Podsjetimo, slavni par je od saudijske vlade dobio posebnu dozvolu za zajednički život, koji je na tim područjima inače zakonom zabranjen svima koji su usko povezani s islamskom vjerom. Žene u Saudijskoj Arabiji nemaju nezavisnost ni autonomiju, odnosno u prijevodu, Georgina je označena kao Ronaldovo vlasništvo.

1- What appears to be an altered image of #Ronaldo’s girlfriend #Georgina #Saudi visa show her as “slave” girl owned by Ronaldo. #Saudi laws do not allow unmarried couples to live together— cont pic.twitter.com/pcotkHRcEf