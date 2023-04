Isplivala fotka prvog supruga najpoznatije loto djevojke bivše države: 'Omalovažavao me'

Suzana Mančić (66), najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa već 23 godine. S njim uspješno održava brak na daljinu. Simeon, naime, živi u Grčkoj, dok voditeljica živi na relaciji Srbija-Grčka.

No, njen ljubavni život nije uvijek bio savršen, tvrde srpski mediji. Suzanin prvi suprug bio je član benda 'Sedmorica mladih' te biznismen Nebojša Kunić. Među njima se nakon dugog prijateljstva rodila ljubav, a vezu su okrunili brakom 1989. godine. Nebojša je i otac Suzaninih kćeri, Teodore i Natalije.

Isplivala je nedavno jedna fotografija s njihovog vjenčanja, a slika je bila na naslovnici jednog magazina koji je tada izlazio, baš u novogodišnjem izdanju.

- Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane - izjavila je jednom prilikom i otkrila da ju je prvi suprug omalovažavao, te da joj je govorio kako je nitko ne bi htio, da se nije za njega udala. Rekla je da se tada borila s depresijom te je vodila bitku da povrati svoje samopouzdanje, navode srpski mediji.

Suzana je nedavno otkrila kako se nosi sa situacijom što joj je sadašnji brak zapravo veza na daljinu.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu glazbu. Veoma je zauzet i nema vremena slušati bilo što. Kad se želi opustiti, voli slušati klasiku. Obilazimo europske festivale klasične glazbe, tu se slažemo - priznala je.

Dodala je da je biznismen kavalir te da joj često dijeli komplimente te da se u nju zaljubio na prvi pogled.

- Kavalir je, ima šarma, osvojio me je drugačiji pristup od onog koji imaju naši muškarci. I dalje zna da mi udijeli komplimente, kao i ja njemu. Ti trenuci kad smo zajedno, fini smo jedno prema drugom, to su prednosti razdvojenog života. On meni kaže da se uvijek smijem i da mu je divno pokraj mene. Vjerojatno ga je osmijeh i osvojio, kao i kompletna moja pojava prije 23 godine. Što se njega tiče, to je bila ljubav na prvi pogled, a meni je trebalo malo vremena, nisam se prevarila i dobro sam izabrala - izjavila je.

Mančić se s 48 godina se skinula za srpski Playboy nakon što je odbila hrvatsko izdanje, a gostujući na Blic televiziji ispričala je kako je nakon snimanja dobila brojne uvrede.

Došla je urednica Duška Jovanić i rekla: "Samo posebne žene se mogu slikati za Playboy". Za nas je to bilo nešto novo, cijeli život smo donosili Playboy iz inozemstva i divili se tim ženama, njihovoj hrabrosti i njihovoj ljepoti. I tada sam rekla – da, to ću učiniti.

Pretpostavljala sam da će biti udaraca s lijeve i desne strane, ali nisam očekivala ovoliku lavinu loših komentara. I to je prošlo, ali mislim da je “Playboy” značajna stavka u mojoj biografiji - ispričala je Mančić, koja je i ranije za srpske medije govorila o tom snimanju.

