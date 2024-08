FOTO Selena Gomez najnovijom fotografijom potaknula glasine o zarukama

Pjevačica Selena Gomez (32) od prošle je godine u vezi s američkim producentom i tekstopiscem Benjaminom Josephom Levinom (36), poznatijim pod umjetničkim imenom Benny Blanco. Par svoju ljubav redovito dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama, a Gomez je najnovijom objavom izazvala sumnju da su se zaručili.

Naime, 32-godišnja glumica 8. je kolovoza u pričama na Instagramu objavila selfi iz kupaonice na kojem pozira u midi haljini boje šampanjca, dok njezin partner u pozadini stoji bosonog, a na sebi nosi hlače s cvjetnim uzorkom i bijelu majicu bez rukava. Uz fotografiju je priložila opis 'Noćni izlazak'. Detalj koji je potaknuo glasine o zarukama odnosi se na Selenin prstenjak lijeve ruke, koji je prekrila emotikonom srca i tako probudila maštu svojih mnogobrojnih fanova. Sliku možete pogledati u naslovnoj galeriji.

According to @DeuxMoi, Selena Gomez and Benny Blanco are officially engaged. pic.twitter.com/COkkYFuI9g