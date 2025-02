FOTO 'Kako uopće možeš sjesti u tome?': Glumica zaintrigirala neobičnom haljinom na dodjeli nagrada

Na 31. dodjeli nagrada Screen Actors Guild (SAG) Awards, održanoj u Shrine Auditoriumu u Los Angelesu, glumica Danielle Deadwyler privukla je veliku pažnju svojom odjevnom kombinacijom. Nominirana za najbolju sporednu glumicu za ulogu Berniece u filmu "The Piano Lesson", Deadwyler je za ovu prigodu odabrala upečatljivu, crvenu haljinu modne kuće Louis Vuitton. Njezin izbor izazvao je brojne komentare, a neki su se pitali i o praktičnosti same haljine.

Haljina, specijalno dizajnirana za Danielle, izrađena je od crvenog tila i ima izraženu, strukturiranu formu. Opisana je kao "remek-djelo" i "umjetničko djelo", a njena slojevitost i volumen stvorili su dramatičan efekt na crvenom, odnosno, u ovom slučaju, plavom tepihu. Web stranica redcarpet-fashionawards.com ističe da je haljina toliko impresivna da su praktična pitanja, poput onih o sjedenju, pala u drugi plan.

Danielle Deadwyler’s dress is DRESSING! On the carpet we asked how she sits in it and she was like, “You don’t! You stand! You elevate!” #SAGAwards pic.twitter.com/ArHGkI3Eim