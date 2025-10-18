Naši Portali
PRAVNI PROBLEMI

FOTO Evo što Blankin Ruben radi nakon što se nije pojavio na sudu, mnoge je iznenadio objavom

VL
Autor
Vecernji.hr
18.10.2025.
u 10:47

Belgijski sportski novinar i suprug Blanke Vlašić suočava se s ozbiljnim optužbama zbog vožnje pod utjecajem alkohola, no umjesto na sudu, dane provodi u prirodi

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, nije se pojavio na sudu u Gentu 9. listopada gdje je trebao odgovarati zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Samo nekoliko dana nakon propuštenog ročišta, na svom je Instagram profilu objavio snimku opuštajuće šetnje s tri psa, prema čemu se može zaključiti da Belgijanca ne dotiču puno medijski napisi o njegovom privatnom životu.

Podsjetimo, incident se dogodio u prosincu 2024. godine, kada mu je policija izmjerila oko 1,0 promil alkohola u krvi nakon što su ga zaustavili zbog krivudanja cestom. Vozačka dozvola odmah mu je bila oduzeta na period od 15 dana, no to je bio tek početak njegovih pravnih problema. Njegova odvjetnica izostanak je pravdala boravkom u inozemstvu, no sudac je ročište odgodio za 18. prosinca uz izričit zahtjev za njegovim osobnim dolaskom. Kako prenose belgijski mediji, naložena je i detaljna psihološka Peth analiza krvi kako bi se utvrdilo ima li Van Gucht problema s alkoholom, s obzirom na to da njegovo ponašanje u vožnji, prema mišljenju suca, nije odgovaralo izmjerenoj količini alkohola u organizmu.

Foto: Instagram screenshot

Da stvar bude gora, Van Gucht se suočava i s dodatnom optužbom jer je zaustavljen u vožnji nakon isteka 15-dnevne suspenzije, ali prije nego što je fizički podigao svoju vozačku dozvolu u policijskoj postaji. Njegova obrana tvrdi da je riječ o nesporazumu, no u prilog mu ne idu ni tri ranije presude na prometnom sudu. Naime, prema tužitelju, Van Gucht već ima tri prethodna prekršaja i posljednji je bio 2019. godine. Tužitelj je sada zatražio zabranu vožnje na 21 dan i kaznu od 1600 eura zbog vožnje pod utjecajem alkohola i nekontroliranog upravljanja vozilom. Unatoč svemu, čini se da se novinar ne zabrinjava previše.

Blanka Vlašić u 'Dobro jutro, Hrvatska' rasplamsala glasine o razvodu, ovaj detalj svima je zapeo za oko
Podsjetimo, Ruben je u studenom prošle godine otkrio da je u otvorenom braku s Blankom. Vijest je to koja se brzo proširila te izazvala podijeljene reakcije. Naime, Ruben je u detalje njihovog odnosa, o kojem su ranije iznosili malo detalja, iznio tijekom gostovanja u jednoj emisiji. Ruben je gostovao u televizijskoj emisiji Het Huis te iznio detalje svoga braka s našom atletičarkom. Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

Inače, nakon dužeg izbivanja iz javnosti, naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", gdje je govorila o životu nakon sportske karijere, no o privatnom životu nije rekla ni riječ. Ipak, gledateljima je za oko zapeo detalj koji je rekao više od bilo kakve izjave - na njezinoj ruci nije bilo vjenčanog prstena. Ovaj potez dolio je ulje na vatru višemjesečnih nagađanja o krizi u braku s belgijskim novinarom, sklopljenom u svibnju 2022. godine, iz kojeg sa suprugom ima sina Monda.

