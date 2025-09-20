Ella Dvornik otvoreno o prošlim vezama: 'Moji dečki su postali cure'

Naša poznata influencerica Ella Dvornik ponovno je zaintrigirala javnost svojom iskrenošću. Potaknuta modnom kombinacijom, na društvenim mrežama je otkrila dosad nepoznate detalje o dinamici svojih prošlih veza. Sve je započelo objavom fotografija na kojima pozira u, kako ga je sama opisala, dječačkom outfitu. Kombinacija crnih bermuda i svjetle prugaste košulje potaknula ju je na dublju introspekciju o energijama koje su je vodile kroz život. - Imam osjećaj da živim većinu svog života u nekoj muškoj energiji - umjesto u ženskoj, koje imam na pretek. Uvijek sam se družila s dečkima i oni su mi uvijek bili bolji prijatelji - započela je svoju ispovijest Ella.

Ključni dio njezine objave odnosio se na dinamiku koju je primjećivala u svojim prijašnjim vezama. - U svim vezama sam si ja na kraju postala dečko, ta snažna muška podrška koja vodi i štiti, a moji dečki su postali cure, pa sam među ostalim - ja njih čuvala, tješila i štitila - napisala je otvoreno. Ovim je riječima objasnila kako je često preuzimala ulogu koja se tradicionalno smatra muškom, postajući stup i zaštitnik u vezi, dok su partneri zauzimali pasivniju ulogu.

Osim muške energije, Ella je istaknula kako je modna kombinacija podsjeća i na još jedan važan dio njezine osobnosti. - Prati me i to dijete u meni koje se stalno bori da dođe na svjetlo dana i kojeg ja stalno potiskujem da ne pravi tantrume i scene medu ostalim odraslim narodom. Zato ovdje outfit i izgleda kao da sam dečkić školarac - objasnila je, a zatim se dotakla i stalne potrebe za učenjem i osobnim rastom.

- I kad smo kod školarca, ujedno imam osjećaj da i stalno nešto učim. Taman kad se sve smiri i sve se čini normalno i svi prihvatimo ovaj naizgled normalan outfit, pojavi se neka blesava piz*arija koja odskače od svega što se događalo do sada. Neki novi ekscentrični teret koji traži svoje mjesto u mom životu. I što da ćovjek napravi? Možeš se zgražavati i odbacivati i skrivati ga, ili ga zgrabiš pod ruku i kažeš “jbg, tako je - kako je” - zaključila je Dvornikova.

Ova introspekcija dolazi u turbulentnom periodu za influencericu. Nakon gotovo deset godina zajedničkog života, u kolovozu 2023. potvrdila je razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Iako je nedavno dala naslutiti da u njezinom životu postoji nova ljubav, identitet partnera još uvijek skriva od javnosti. Njezina razmišljanja o prošlim vezama stoga dobivaju dodatnu težinu, sugerirajući potragu za novom ravnotežom u budućim odnosima.