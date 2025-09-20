Naši Portali
ISKREN ISPOVIJEST

Ella Dvornik otvoreno o prošlim vezama: 'Moji dečki su postali cure'

Iako je nedavno dala naslutiti da u njezinom životu postoji nova ljubav, influencerica identitet partnera još uvijek skriva od javnosti.

Naša poznata influencerica Ella Dvornik ponovno je zaintrigirala javnost svojom iskrenošću. Potaknuta modnom kombinacijom, na društvenim mrežama je otkrila dosad nepoznate detalje o dinamici svojih prošlih veza. Sve je započelo objavom fotografija na kojima pozira u, kako ga je sama opisala, dječačkom outfitu. Kombinacija crnih bermuda i svjetle prugaste košulje potaknula ju je na dublju introspekciju o energijama koje su je vodile kroz život. - Imam osjećaj da živim većinu svog života u nekoj muškoj energiji - umjesto u ženskoj, koje imam na pretek. Uvijek sam se družila s dečkima i oni su mi uvijek bili bolji prijatelji - započela je svoju ispovijest Ella.

Ključni dio njezine objave odnosio se na dinamiku koju je primjećivala u svojim prijašnjim vezama. - U svim vezama sam si ja na kraju postala dečko, ta snažna muška podrška koja vodi i štiti, a moji dečki su postali cure, pa sam među ostalim - ja njih čuvala, tješila i štitila - napisala je otvoreno. Ovim je riječima objasnila kako je često preuzimala ulogu koja se tradicionalno smatra muškom, postajući stup i zaštitnik u vezi, dok su partneri zauzimali pasivniju ulogu.

Osim muške energije, Ella je istaknula kako je modna kombinacija podsjeća i na još jedan važan dio njezine osobnosti. - Prati me i to dijete u meni koje se stalno bori da dođe na svjetlo dana i kojeg ja stalno potiskujem da ne pravi tantrume i scene medu ostalim odraslim narodom. Zato ovdje outfit i izgleda kao da sam dečkić školarac - objasnila je, a zatim se dotakla i stalne potrebe za učenjem i osobnim rastom.

VIDEO Ella Dvornik progovorila o traumama koje ima od bivšeg: Jedan od najtežih oblika povrjeđivanja
1/14

- I kad smo kod školarca, ujedno imam osjećaj da i stalno nešto učim. Taman kad se sve smiri i sve se čini normalno i svi prihvatimo ovaj naizgled normalan outfit, pojavi se neka blesava piz*arija koja odskače od svega što se događalo do sada. Neki novi ekscentrični teret koji traži svoje mjesto u mom životu. I što da ćovjek napravi? Možeš se zgražavati i odbacivati i skrivati ga, ili ga zgrabiš pod ruku i kažeš “jbg, tako je - kako je” - zaključila je Dvornikova.

Ova introspekcija dolazi u turbulentnom periodu za influencericu. Nakon gotovo deset godina zajedničkog života, u kolovozu 2023. potvrdila je razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Iako je nedavno dala naslutiti da u njezinom životu postoji nova ljubav, identitet partnera još uvijek skriva od javnosti. Njezina razmišljanja o prošlim vezama stoga dobivaju dodatnu težinu, sugerirajući potragu za novom ravnotežom u budućim odnosima.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:25 20.09.2025.

Curo draga, možda si se ti samo palila na takve. Slično kao što se neke cure pale na nasilnike- krkane i ona stalno budu njihove žrtve, pa se onda čude i zapomgaju.

