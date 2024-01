Ella Dvornik o odnosu s Charlesom: 'Ljudi očekuju da kačim kako se mi tučemo na dnevnom nivou'

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik nedavno je gostovala u podcastu StoryTime u kojem je progovorila i o temi razvoda od supruga Charlesa. Naime, Ella je upitana o pričama o 'zaradi na Charlesu' te je odmah odgovorila:

- Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou, ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca - rekla je Ella koja je u ovom intervjuu progovorila i o svojoj glazbenoj karijeri. Naime, Dvornik je pokrenula projekt Alterella te pod tim imenom izdala i album.

- Što god da ja uradim na temu glazbe, ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dina Dvornika i to nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu, a ne mene kao mene, Ellu - rekla je i dodala da često posjećuje psihologa.

- Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to, al je dobro - dodala je.

Inače, vijest o razvodu ovog poznatog para saznala se tijekom jeseni. Par je na početku veze živio u Londonu, zatim su se preselili u Zagreb, vjenčali su se u Las Vegasu i dobili su dvije kćeri Balie i Lumi, s kojima su se prije dvije godine preselili u Bale jer je život u Istri više bio po guštu Charlesu. Tamo su kupili i kuću, a prošle godine Charles je sve više vremena provodio u rodnoj Engleskoj te je u tom razdoblju odlučio i zatvoriti za javnost svoj profil na Instagramu. U travnju ove godine Glas Istre pisao je kako je Charles svojim sumještanima u Balama predstavio ženu s kojom se druži već neko vrijeme i koja je navodno njegovih godina. A iako je Ella potom glasine demantirala i za naš Ekran, čini se kako samo nije bila spremna pričati o svom privatnom životu.

U listopadu prošle godine doznalo se kako je Charles tužio Ellu. - Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine - kratko stoji u zabilježbi. Nadalje, navodi se i kako sama kuća ima 124 metara kvadratnih, a dvorište 551 metar kvadratni, odnosno da je ukupna kvadratura 675 metara kvadratnih, stoji u zemljišnim knjigama - pisali su 24 sata o tome.

"Zamolila bih medije da prestanu prevrtati činjenice 'iz izvora' i igrati se pokvarenog telefona našim životima. Da smo se htjeli javno prepirati, to bismo radili na Instagramu. Charles je otac moje djece, ja sam majka njegove. U interesu nam je ostati u dobrim odnosima nakon ovoga. Ne pomažu nam nikako iskrivljene činjenice niti upiranje prstom tko je bolji, a tko lošiji. Ne dajemo izjave jer ih ne dajemo zbog djece koja će kasnije morati čitati gluposti po internetu. Pustite nas da se razdvojimo kao ljudi", napisala je Ella na Instagram storyju.

