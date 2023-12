Petru iz 'Superstara' kum je Vinko Coce, a on sada otkriva: 'Trebali smo pjevati u duetu, ali je završio u bolnici'

Petar Šegedin dečko je koji spaja. Pjesmom, osmijehom, čak i suzom, pravom dalmatinskom emocijom. Trenutak u kojem je ovaj finalist Superstara zaplakao na spomen dalmatinskog slavuja pokojnog Vinka Coce, nakon što je otpjevao Cocin poznati hit, zaustavilo je na tren sve u RTL-ovu showu.

Rodni kraj

Svi su utihnuli. Pa čak i Huljić i Severina. – Ovo je odijelo mog kuma, Vinka Coce... – rekao je Petar Šegedin nakon nastupa i na tren zaplakao. Prije sad već dvadesetak godina Vinko Coce bio je nezaobilazan na festivalu Marko Polo, koji je baš otac Petra Šegedina, Ivan Šegedin, donio Korčuli i na kojem je mali Petar učio pjevati. Stoga i ne čudi Huljićeva rečenica već na prvom nastupu Petra Šegedina da ga vidi na sljedećim Melodijama Jadrana. Onaj koji je Petra gledao na festivalima Marko Polo zna da je stvoren za scenu.

Tko god ga je, pak, gledao kako pjeva od malih nogu, kako uvijek svira nešto u svojoj kući u Žrnovu Postrani, vidio je taj talent na prvu. Osim činjenice da je Petru kum Vinko Coce, da mu je otac Ivan Šegedin, hrvatski branitelj, samostalni umjetnik i skladatelj, utjelovio festival na Korčuli i da festival traje tridesetak godina, manje je poznato i da je rođak Dragana Lukića Šegedina Lukyja, ali i jednog od najpoznatijih hrvatskih književnika i akademika Petra Šegedina. Petrov pokojni djed Petar Šegedin i dundo mu Ivan bili su jedni od najboljih i najpoznatijih radio-telegrafista, a još se prepričava kako su sedamdesetih godina prošlog stoljeća na Jadranu spasili dvije podmornice uz pomoć Morseove abecede.

VEZANI ČLANCI

Korčula, iz koje je i Marko Polo, dakako, bezuspješno tražio po cijelom svijetu ima li ljepšeg mjesta, inspiracija je i mladom Petru Šegedinu. Jer, nakon svakog nastupa na Superstaru, dok šeta Zagrebom i razmišlja o glazbenoj akademiji, Petar uvijek na kraju spomene Korčulu, Dalmaciju. Evo što mlada dalmatinska duša kaže o svojoj pjesmi, o svojim uzorima, planovima, samom showu, Severini, Huljiću, ali i kolegama iz natjecanja.

– Da, nosio sam odijelo Vinka Coce i dala mi ga je Vinkova supruga. Ja sam prvi put nastupio na festivalu Marko Polo kad sam imao pet godina i tada sam trebao nastupiti u duetu s Vinkom i otpjevati pjesmu Moje sunce, ali je on nažalost tada završio u bolnici.

On je moj kum, a kad me pitaš bih li htio biti kao on, mogu samo reći da ću biti presretan budem li i samo pola kao on. Coce je veličina – rekao nam je Petar Šegedin te potom progovorio i o povezanosti s Korčulom. – Ja sam Severini rekao da je Korčula moj život. I jest. Sad sam mjesec i pol dana izvan Korčule i strašno mi fali. Jedva čekam vidjeti oca, mater, ići u ribe.

GALERIJA Pogledajte veliku galeriju prve live emisije Superstara

Da, volio bih dogodine upisati glazbenu akademiju, ali Korčuli se uvijek želim vratiti – kaže nam Petar, kojemu show Superstar mnogo znači i koji o svakom kandidatu ima samo lijepe riječi. Posebno mu je drago što mu je Huljić najavio nastup na Melodijama Jadrana. – Da, to bi mi bilo jako drago, ali moram reći i da jedva čekam dogodine opet zapjevati na svojoj Korčuli na festivalu Marko Polo – rekao nam je Petar i najavio pravi spektakl u finalu. – Izvest ću pjesme kojima ću kod ljudi pokušati izazvati emocije. Bitno mi je i to zbog cijele obitelji, rođaka, prijatelja iz škole, svih mojih Korčulana, od kojih će mnogi doći na finale – zaključio je Petar.

Veza s Cocom

I njegova obitelj oduševljena je njegovim nastupom, prati ga i navija u samom showu, pokraj televizije. Ipak, uz majku Irenu koja je također pjevala na festivalu Marko Polo, najveća mu je podrška otac Ivan, koji ga cijelo vrijeme prati u glazbenom razvoju i koji nam je ispričao o povezanosti s Vinkom Cocom.

– Vinko Coce našu je obitelj prepoznao kao svoju i u našem je okružju uživao na poseban način. Petar je već od svoje prve godine pokazivao ljubav prema glazbi. Često je uzimao mikrofon u ruke i ostale glazbene instrumente te pjevajući otvarao sebi put, a njegov sam talent s ponosom njegovao. Upisao sam ga u glazbenu školu u Korčuli, koju je bez problema svladao. Pregledao je i preslušao sve pjesme i videosnimke festivala, a posebno je pratio Vinka Cocu, on je idol njegove mladosti i života, kao i svi izvođači festivala Marko Polo, koje Petar cijeni i neizmjerno voli, svakoga posebno i na svoj način. Svi ti izvođači duboko su usađeni u njegovo srce, koje čini bogatstvo pisme i ljubavi – istaknuo je otac Petra Šegedina.

VIDEO Aleksandra Prijović raznježila Jelenu Rozgu: 'Moram reći što mi je na srcu'