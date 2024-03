Ecija Ojdanić javila se s događanja i pohvalila: 'Uspjela sam izdržati na visokim petama dva dana nakon utrke'

LORDAN ZAFRANOVIĆ

Splitski redatelj: 'Dok netko ne klekne u Jasenovcu u ime Hrvatske, nema oprosta!'

Tema zla i tema Jasenovca je velika odgovornost, ne samo zbog ovog naroda u kojem nema obitelji bez tih stravičnih nesreća, to je bolna tema čitavog ovog područja pa i cijele Europe. Mi o Jasenovcu nismo imali pojma. Komunistička vlast je zbog bratstva i jedinstva to skrivala i ja sam slučajno došao do tog područja, istaknuo je Zafranović