Ecija Ivušić nasmijala pratitelje urnebesnom fotkom sa svojim suprugom: 'U kojem je on mjesecu?'

Radijska voditeljica Ecija Ivušić prošlog je tjedna objavila lijepe vijesti. Naime, Ecija je na društvenim mrežama otkrila da je trudna s prvim djetetom, a sa suprugom glazbenikom Goranom Beloševićem je pozirala na zajedničkim fotografijama na kojima on ljubi i grli njezin trbuh.

Nakon toga, Ecija je otkrila i detalje svoje trudnoće. Naime, Ecija je tada napisala kako je nosila blizance, ali se nažalost jedan plod prestao razvijati.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “Za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali ok, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ivušić.

Sada je pokazala i kako se ona i suprug šale na temu trudnoće. Naime, Ecija je objavila novu fotografiju sa suprugom kojom je nasmijala pratitelje. U hladu na jednoj plaži, Ecija i Goran fotografirali su se držeći se svatko za svoj trbuh, a Ecija je pratiteljima uputila jedno pitanje.

- Kome bolje stoji? - napisala je. Njezini pratitelji pridružili su se šali. 'Ahahah top! U kojem je on mjesecu?' upitala ju je prijateljica Žanamari Perčić. 'Top!', 'Sjajni ste', 'To je pravi brat, nema labavo…', pisali su joj u komentarima.

Inače, par se zaručio u studenom prošle godine u Italiji, nakon šest mjeseci veze, a vjenčali su se ove godine na otočiću Vrniku. Vjenčanje je održano ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer par nije dobio dozvolu župnika za vjenčanjem u crkvi, a zatim je slavlje prebačeno na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli, a zabavljao ih je Goranov prijatelj, glazbenik Sandro Majstrović. Par je za prvi ples odabrao Gibonnijevu pjesmu "Lipa moja".

