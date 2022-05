Ecija Ivušić i Goran Belošević: 'Vjenčat ćemo se na otoku, a već smo odabrali i kumove. Bit će bajkovito'

Bivša radijska i televizijska voditeljica te influencerica Ecija Ivušić (35) i njezin zaručnik, glazbenik Goran Belošević (35), za četiri mjeseca uplovit će u bračnu luku, a sada su po prvi puta otkrili detalje svog vjenčanja koje će se održati u rujnu ove godine i to na na otoku Vrniku kraj otoka Korčule odakle je Ecija rodom.

- Taj je otočić inače slabo naseljen, ima samo deset kuća, nije prometno. Tamo se nalazi samo crkvica i jedna stara škola koja je prenamijenjena u ugostiteljski objekt, a pored je plaža. Mislim da će biti bajkovito - rekla je Ivušić za IN magazin i objasnila zašto su odabrali baš tu lokaciju.

- S obzirom na to da sam ja porijeklom iz Korčule, na Vrnik sam došla prije nekoliko godina. Odmah sam rekla kako bi se ovdje htjela jednog dana udati, a sada je ta priča istinita- dodala je Ecija, a s njezinom idejom odmah se složio i Goran koji je otkrio i da su on i njegova zaručnica već odabrali kumove.

-To su moj najbolji prijatelj iz djetinjstva i Ecijina prijateljica. Znači, naši najbolji prijatelji iz djetinjstva u principu. Nisu medijski eksponirane osobe i mislim da su dobar izbor - rekao je Goran, inače bubnjar benda Pravila igre.

Foto: Mislav Žabarović

Budući mladenci kažu da će cijelo vjenčanje biti u užem krugu obitelji i prijatelja, a nakon ceremonije na Vrniku, slavlje će nastaviti na Korčuli. Za kraj je Ecija otkrila i hoće li uzeti prezime budućeg supruga. - Nekako se teško nama ženama odvojiti od dijela svog identiteta, to je nešto što nosimo oduvijek, ali opet u Hrvatskoj je to neka tradicija i dalje da žene uzimaju muževo prezime i evo, ja se sama borim sa sobom bih li to trebala napraviti, ali mislim da ću na kraju udovoljiti njegovim željama - zaključila je Ecija.

Podsjetimo, Ecija i Goran zaručili su se nakon šest mjeseci veze, no kako su priznali, to uopće nije važno jer imaju osjećaj da se poznaju čitav život. Prosidba se dogodila u dvorcu u Firenzi, a kako ga ne bi razotkrila, Goran je osmislio poslovni put na kojem mu je Ecija bila pratnja. -Bilo me strah da će me u nekom trenutku prokužiti. Bilo bi sumnjivo da mi firma plaća vilu, pa sam joj rekao da smo trebali spavati u nekom normalnom hotelu, no zbog kongresa su nešto zeznuli s bookingom pa su nam dali taj smještaj jer je sve drugo bilo rezervirano. Od mojih 38 tisuća laži, nije skužila niti jednu- ispričao je nedugo nakon zaruka Goran koji je Eciju zaprosio skupocjenim prstenom s 'princess cut dijamantom' koji je posebno za nju izrađen u Belgiji.

