Ecija Belošević objavila novu fotografiju: Tražim dobar kut da ne izgledam baš kao nasukani kit

Voditeljicu Eciju Belošević (36) dijeli manje od tri mjeseca od poroda, a kako izgleda u šestom mjesecu trudnoće podijelila je na Instagramu gdje je objavila fotografiju na kojoj pokazuje svoj trudnički trbuh u šestom mjesecu trudnoće i prije nekoliko tjedana dok je još uživala u morskim radostima.

- Fotografija iz vremena kad sam ležala na plaži, slikala se iz čudnih perspektiva i mislila da sam ogromna vs. sad kad sam stvarno ogromna i tražim dobar kut da ne izgledam baš ko nasukani kit. Hehe, rasti bebo, rasti…- napisala je Ecija ispod fotografija. U komentarima su joj obožavatelji napisali: Neka raste..i nek je živo i zdravo. Prekrasna trudnica. Pa ženo trudna si, pusti kako izgledaš! Ja tako izgledam kad se najedem. Pa što sad!

Voditeljica i njezin suprug Goran Belošević prije dva mjeseca su svojim pratiteljima i javnosti otkrili da očekuju prinovu, a nedavno su otkrili da će dobiti sina.

- Sretni i zahvalni. Hvala ti živote i hvala mali anđele što si nas izabrao za roditelje - objavila je voditeljica u srpnju uz fotografiju na kojoj joj suprug, bubnjar grupe Pravila igre ljubi trbuh. Nekoliko dana nakon toga, odlučila je ipak podijeliti i tužnu stranu svoje trudnoće. Naime, Ecija je tada napisala kako je nosila blizance, ali se nažalost jedan plod prestao razvijati.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “Za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali ok, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo bit i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ivušić.

