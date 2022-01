Dretar otkrio zašto je propala 'Vruča čuča' i kako će podmiriti dug od 250.000 kn

Prekjučer je u javnost stigla vijest da je Trgovački sud u Zagrebu otvorio i zaključio stečaj nad Vručom čučom, tvrtkom saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Davora Dretara, najpoznatijega po nadimku Drele, pa će se nakon pravomoćnosti rješenja ta tvrtka s nešto više od 250.000 kuna utvrđenog duga brisati iz registra. Budući da se vjerovnici i zastupnici Vruče čuče nisu odazvali u predviđenim rokovima, sud je utvrdio da je taj dužnik nesposoban za plaćanje pa je stečaj otvorio i zatvorio. Vijest je, očekivano, jer Drele je medijski jedna od najzanimljivijih ličnosti, izazvala puno interesa u javnosti, no Davor Dretar ne misli da je ta pozornost bila i pretjerana, kako nam je rekao u kraćoj razmjeni pitanja i odgovora za koji je pronašao vremena u pauzama saborske sjednice.

Dobra ideja

– Nije pretjerana, ja sam jedan običan čovjek, a trenutačno i zastupnik u Saboru, i jasno je da ljudi žele znati i da im mediji to omoguće. Ono što je problem jest da je trenutačno u Hrvatskoj u blokadi 15.440 poslovnih subjekata i da sve njih čeka sudbina moje tvrtke. Iza tih tvrtki stoje mali i srednji poduzetnici, stotine i tisuće zaposlenih i o njima nitko ne govori. To je stvaran, golemi problem – kaže Dretar. Večernji je list o Vručoj čuči, koju je Drele pokrenuo sa suprugom Mišel, pisao krajem srpnja 2019. godine. Bila je riječ o doista zanimljivoj ideji domaćeg fast fooda, koja je, činilo se, i brzo uhvatila korijene. Otvoren je uskoro i lokal na Savici. – Krenuo je dobro, iako smo supruga i ja radili šest dana u tjednu po 14 sati dnevno. Nikakav problem kada znaš da radiš dobru stvar koja ima perspektivu. Na žalost, presudili su faktori potpuno izvan mog utjecaja – ponajprije veliki pad prometa zbog pandemije, tu budite svjesni da se broj restorana koji su tijekom pandemije počeli nuditi usluge dostave u samo nekoliko mjeseci utrostručio. Nadalje, moj je angažman u političkoj stranci zahtijevao sve više i više vremena, a tu se pojavio novi problem, nedostatak radne snage. Tražio sam radnike na sve strane, ali teško sam ih nalazio. Ako su i imali volje da dođu na razgovor za posao ili odmah počnu raditi, nisu bili dovoljno osposobljeni za takvu vrstu rada. Nije lako biti cijelo vrijeme okružen desecima litara kipućeg ulja, nositi teške terete, kada se završi smjena, oprati cijelu kuhinju, jer novca za čistačicu – nema. Nitko to nije želio ili mogao pratiti – rekao nam je Davor Dretar.

Ozbiljan dug

Dug je pozamašan, zanimalo se kako se dogodio. – Kao i svaki. Od malog početnog iznosa, kada poduzetnika uhvate u kolo zateznih kamata, možeš samo gledati kako se iznosi vrtoglavo povećavaju, a ti ne radiš i ne možeš podmiriti ni onaj početni, a kamoli svakoga mjeseca sve veći iznos potraživanja – rekao je. U medijima je već najavio neke načine kako će se duga riješiti pa smo te zamisli provjerili. – Prodat ćemo nešto zemlje pa taj iznos iskoristiti kao jamstvo za kredit. Nadam se da će neka banka to odobriti. Vidjet ćemo – kaže saborski zastupnik Domovinskog pokreta. Pitali smo i hoće li se vratiti u ugostiteljstvo ako u nekom scenariju ne nastavi političku karijeri ili je možda u tom slučaju opcija povratak u medije. – Nema nikakvog razloga da razmišljam o promjeni posla kojim se trenutačno bavim. Stranka u kojoj sam član i saborski zastupnik ima jasnu perspektivu i s vremenom će samo jačati – kazao nam je Davor Dretar. Pitali smo i je li zadovoljan svojim dosadašnjim saborskim mandatom, činjenica je da je aktivniji od mnogo drugih kolega zastupnika. – To je moj posao i bit ću još prisutniji u raspravama i pokretanju inicijativa – zaključio je Davor Dretar Drele.