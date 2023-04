Dragana iz 'Ljubav je na selu' otkrila koliki honorar dobivaju natjecateljice po epizodi, ali i još detalja

Taksistica Dragana Krupljanić (39) jedna je od najupečatljivijih sudionica ovogodišnje sezone RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu'. Prijavila se i otišla na farmu kod Hrvoja, a pratiteljima je u ovu subotu odlučila odgovarati na pitanja u videu uživo na svom TikTok računu. Pratitelje su zanimale stvari poput novca kojeg su dobivale kandidatkinje, kako RTL nalazi kandidate i slično, a Dragana je otkrila i još poneke detalje.

- Ja nisam ni znala da se to plaća, ja kad sam došla tamo sam čula da plaćaju, ja rek'o ok, super - rekla je i videu nakon što je otkrila pratiteljima da je dobivala "200 kn (op.apo epizodi".

- Po epizodi.. Mislim, po epizodi, oni od jednog snimanja naprave dvije, tri epizode.. 200kn je dnevnica, znači ako snimamo 4,5 sati danas to je 200kn - dodala je.

Otkrila je i da je show snimala samo jedanaest dana. - Snima se sve zajedno 11 dana i plus na putovanju dva dana - kazala je pratitelju kojeg je to zanimalo.

A o tome kako produkcija nalazi kandidate, rekla je: - Znaš kako oni nalaze kandidate? Oni ti šalju poruke po Facebooku, ili ako imaju kontakte nekih od prije onda njih zovu.

Upozorila je i da scene nisu "fejk" te da će nastavak situacije između nje i Marine otkriti kada show završi.

U intervjuu za RTL prije nekoliko dana je otkrila kakav je bio njezin prvi dojam kada je upoznala farmera, pričala je o komentarima na društvenim mrežama i otkrila nešto o svojim estetskim operacijama. Za sebe kaže da je komunikativna, zabavna i tolerantna, ali kad jednom ''pukne'', onda kaže sve što misli. Svoje slobodno vrijeme najviše voli provoditi sa svojom djecom te na treninzima. Njezin budući odabranik, kako ističe, trebao bi biti ''muško'', u svakom smislu te riječi, mora biti snalažljiv i imati od 35 do 45 godina.

Dragana je otvoreno pričala i o svojim estetskim operacijama, a priznala je da je radila samo jednu - usta.

- Radila sam usta prije osam godina i to tako stoji. Za to sam se odlučila jer sam imala izrazito mala usta. Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks. Navikla sam na razne komentare, pogotovo muškarci kada su sa ženama, uvijek netko nešto komentira, ali to me više ne dotiče - priznala je.

Za sve one koji negativno komentiraju na društvenim mrežama ima poruku:

- Čitam sve komentare, krenem pa stanem. U sebi si mislim, jao naletjet ćeš na tu osobu. A onda kada sam shvatila tko komentira, sve mi je jasno.

