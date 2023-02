Donald Trump o Rihanni na poluvremenu Super Bowla: 'Najgori nastup u povijesti'

Čast nastupa na poluvremenu Super Bowla ove je godine pripala glazbenici Rihanni (34), a ona se na ovaj način i vratila na pozornicu nakon stanke.

Rihanna je nastup započela pjevajući i plešući na lebdećim platformama, koje su se polako spuštale prema travnjaku na kojem su se za naslov najbolje NFL momčadi u ovoj sezoni borili Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles.

Bila je odjevena u crveno padobransko odijelo, crvenu jaknu i tenisice, a kosu je svezala u visoki rep. U nastupu, koji je trajao oko 15 minuta, izvela je dijelove svojih najvećih hitova uz pratnju desetina plesača odjevenih u bijele trenirke.

Rihanna je dočekana gromoglasnim aplauzom, koji nije prestao ni tijekom prve pjesme na nastupu, 'B*tch Better Have My Money'. Nakon platforme, pjevačica se spustila na travnjak, a s plesačima zaplesala je i ona. Tijekom nastupa izvela je i ove pjesme: 'Where Have You Been', 'Only Girl', 'We Found Love', 'Rude Boy', 'Umbrella' i svoje druge hitove. Nastup je, uz vatromet, završila s pjesmom 'Diamonds'.

Svjetski poznata pjevačica izvela je nastup koji nije mogao ostati nezamijećen. No, čini se kako se to nije svima svidjelo. Bivši američki predsjednik Donald Trump, poznatu zvijezdu napao je na društvenoj mreži Truth Social te kazao kako je Rihanna napravila 'epski fail'. Dodao je i kako on smatra da je to najgori nastup na poluvremenu u povijesti Super Bowla.

- Ovaj nastup nakon što je uvrijedila više od pola naše nacije, koja je već u ozbiljnom propadanju, svojim uvredljivim jezikom - dodao je, vjerojatno se referirajući na fotografiju na kojoj je Rihanna pozirala ispred umjetnine na kojoj je bio automobil te sprejem ispisala 'J**i se Trump', piše Independent.

Trump je svoju objavu završio osvrćući se na kombinaciju koju je obukla te ističući kako izbor njezine stilistice nije dobar.

Bivši predsjednik i prije dva dana žestoko je kritizirao pjevačicu napisavši:

- Bez svoga stilista ona ne bi bila nitko. Loša je i nema talenta.

Inače, dok je Trump bio predsjednik, Rihanna je otvoreno kritizirala i isijavala ga.

Podsjetimo, Rihanna je na nastupu zablistala, a otkrila je i jednu posebnu vijest. Njezin pripijeni kombinezon je posjetiteljima i gledateljima iza malih ekrana otkrio i veliko iznenađenje. Pjevačica s reperom ASAP Rockyjem (34) čeka drugo dijete. Njezin trbuščić mogao se primijetiti u uskoj modnoj kombinaciji, a sretne vijesti potvrdili su njezini suradnici.

No, ovo nije jedini važan razlog zbog kojeg je njezin nastup velika stvar. Naime, Rihanna je dugu bojkotira nastup na poluvremenu Super Bowla. Rihanni nastup na Super Bowlu nije prvi puta ponuđen ove godine, a ona je svaki put odbila i za to je imala poseban razlog. Pjevačica je odbijala zapjevati na Super Bowlu zbog rasnih nepravdi koje je istaknuo bivši bek San Francisco 49ersa, Colin Kaepernick.

Kaepernick je odlučio prosvjedovati u znak potpore pokretu Black Lives Matter tako što bi kleknuo prije utakmica, što je izazvalo mnoge kritike desničarskih konzervativaca. U to je vrijeme Rihanna priznala da je iz tih razloga odbila nastup u poluvremenu, navodeći da se "neće prodati".

No, ove je godine prihvatila poziv, a kako je kazala razlog tome jest što je željela iskoristiti ogromnu platformu koja joj je ponuđena da "zastupa imigrante, (njezinu) zemlju, Barbados i crne žene posvuda".

Inače, nastup u poluvremenu Super Bowla rezerviran je za najveće glazbene zvijezde pa su tako kroz godine gledatelje na stadionima i još njih stotine milijuna pred televizijskim ekranima zabavljali Lady Gaga, Beyonce, Prince, Madonna, Rolling Stones i mnogi drugi.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'